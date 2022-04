Vantage Towers: Vodafone als neutraler Netz-Gastgeber?

Bei "Connected Germany" in Mainz stellte Vivek Badri­nath, Chef von Vantage Towers, der Sende­turm­gesell­schaft in der Voda­fone Group, das Unter­nehmen und die Ziele vor.

Vivek Badrinath stellte sein Unternehmen bei Germany Connect vor.

Foto. Vantage Towers Das "TowerCo-Modell" sei in Europa noch relativ neu, stellte Badri­nath anläss­lich der "Connected Germany" in Mainz zur Begrü­ßung fest. Vantage Towers baut und betreibt passive Infra­struktur (Türme aus Beton oder Stahl ohne aktive Sender­technik oder Antennen) und vermietet sie an Funk­netz­betreiber. Im Port­folio sind „boden- und dach­gestützte“ Türme, verteilte Anten­nen­sys­teme und kleine Zellen. Vantage Towers ist eine selb­stän­dige Akti­enge­sell­schaft, deren Aktien zu etwa 80 Prozent der Voda­fone Group gehören und welche die bishe­rigen Sende­türme und Stand­orte von Voda­fone verwaltet und betreut.

Die gemein­same Nutzung der Infra­struktur ist das Herz­stück des Geschäfts. Vantage Towers sieht sich als „neutraler Gast­geber“, der so viele Mieter wie möglich für seine Stand­orte gewinnen möchte.

Gemein­same Nutzung

Vivek Badrinath stellte sein Unternehmen bei Germany Connect vor.

Foto. Vantage Towers Gemein­same Nutzung der Infra­struktur senke den Inves­titi­ons­bedarf und beschleu­nige den Breit­band­ausbau. Vantage Towers hat 82.000 Stand­orte in 10 euro­päi­schen Ländern. Der Börsen­gang erfolgte im Jahr 2021, Haupt­sitz des an der Frank­furter Börse notierten Unter­neh­mens ist Düssel­dorf, und Deutsch­land der wich­tigste Markt.

5G in über 60 Ländern

Der Fran­zose Vivek Badri­nath, der auch Träger des Ordens der fran­zösi­schen Ehren­legion ist, erin­nerte daran, dass kommer­zielle 5G-Dienste bereits in über 60 Ländern welt­weit einge­setzt werden. Deutsch­land habe sich sehr früh dafür entschieden, ein 5G-"Leit­markt" zu werden, das trage jetzt Früchte: Ende 2021 sei mehr als die Hälfte der Fläche mit 5G durch mindes­tens einen Anbieter abge­deckt, das sei „viel besser als in den meisten anderen euro­päi­schen Ländern“. Nach den Plänen der Betreiber soll „fast die gesamte Bevöl­kerung“ bis Ende 2025 abge­deckt sein.

Der 5G-Ausbau erfolge mit hoher Geschwin­dig­keit - was er auf die Turm­gesell­schaften und die Mobil­funk­indus­trie zurück­führt. Die Bundes­netz­agentur habe früh­zeitig Frequenzen bereit­gestellt. Der Aufwand werde sich lohnen: 5G habe das Poten­zial, bis zum Jahr 2030 etwa 65 Milli­arden Dollar zum deut­schen Brut­toin­lands­pro­dukt beizu­tragen. Leider gebe es für Deutsch­land keine passenden Zahlen, aber in den USA wird geschätzt, dass 5G zwischen 2021 und 2025 bis zu 16 Millionen Arbeits­plätze schaffen werde.

Zwar sei 5G ist in erster Linie eine Tech­nologie für Unter­nehmen („B2B“), löse aber Multi­pli­kator­effekte aus, die in jeder Branche wie Ferti­gung, Gesund­heit, Echt­zeit­anwen­dungen in Kran­ken­häu­sern usw.) spürbar sein werden.

5G sei Voraus­set­zung für die Digi­tali­sie­rung des deut­schen Schie­nen­netzes. So könnten mehr Züge auf den Gleisen fahren. 5G unter­stütze auto­matisch fahrende Züge, essen­ziell für die Verkehrs­wende und das Ziel, bis 2045 klima­neu­tral zu werden. Intel­ligente und präzise Land­wirt­schaft durch vernetzte Maschinen revo­lutio­niere die Land­wirt­schaft. Sie könne nach­hal­tiger werden und sich an den Klima­wandel anpassen.

Badri­nath ist sich durchaus bewusst, dass noch viel getan werden muss, damit Bürger und die Indus­trie in Deutsch­land die Vorteile von 5G voll ausschöpfen können

5G versorgt 62 Prozent in Europa - in Südkorea 94 Prozent

Er gab den Dele­gierten ein paar Zahlen mit: Der Anteil der mit 5G versorgten euro­päi­schen Bürger habe sich in Europa von 30 Prozent (2020) auf 62 Prozent (2021) verdop­pelt. In den USA liege die Bevöl­kerungs­abde­ckung mit 5G jedoch bei 93 Prozent und in Südkorea bei fast 94 Prozent.

5G mache in Europa nur 2,8 Prozent aller Mobil­funk­ver­bin­dungen aus, vergli­chen mit 13,4 Prozent in den USA und 29,3 Prozent in Südkorea.

Ende 2021 waren in China bereits 1,43 Millionen 5G-Basis­sta­tionen in der Luft, für 2024 sollen es sechs Millionen werden.

Neutraler 5G-Gast­geber

Vantage Towers sieht sich als neutraler 5G-Gast­geber, der 5G in Deutsch­land und Europa möglich mache. In Deutsch­land entwi­ckele sich 5G rasant, am wich­tigsten sei die Infra­struktur. Das sei das Thema für sein Unter­nehmen, das Kapital beschaffen könne, um Infra­struktur zu bauen.

Und da hat er einiges vor: Bis 2026 will Vantage Towers zu den bereits rund aktiven 20.000 Stand­orten 5500 weitere hinzu­fügen mit dem Schwer­punkt in weißen Flecken (wo es noch nichts gibt) und auch zur Verdich­tung bestehender Netze.

Koope­ration mit 1&1

Badri­nath erwähnte die Koope­ration mit 1&1, die dem vierten Netz­betreiber Zugriff auf mehrere Tausend bereits bestehenden Mobil­funk­stand­orte und weitere neue Stand­orte erlaube.

Um die Umwelt­ver­träg­lich­keit (Strah­len­belas­tung, EMF) zu gewähr­leisten, müsse die Indus­trie zusam­men­arbeiten, was nicht nur ökono­misch, sondern auch ökolo­gisch sei und den Ausbau beschleu­nige.

Neben 1&1 stellt Vantage Towers seine Stand­orte auch dem Infra­struktur-Funk­netz von 450connect zur Verfü­gung und habe auch maßge­schnei­derte Lösungen für 5G-Campus- oder Indoor-Netz­werke.

Noch viel zu tun

Der Franzose Vivek Badrinath ist Träger des Ordens der französischen Ehrenlegion und von Vodafone zur Vantage Towers Aktiengesellschaft gewechselt.

Foto: Vantage Towers Für Badri­nath ist klar, dass Deutsch­land und Europa mehr tun müssen, um die Lücken zu schließen, insbe­son­dere auf den Verkehrs­wegen (Straße, Schiene) und gerade im länd­lichen Raum.

Er warb für die gemein­same Nutzung von Infra­struktur, auch die gemein­same Nutzung von aktiver Ausrüs­tung (Sender, Antennen), hier sei ein neutraler „Gast­geber“ (also eine Turm­gesell­schaft) ideal.

Lob der Politik

Badri­nath lobte die Gigabit-Stra­tegie des Digi­tal­minis­ters Wissing. Das Ziel sei klar: Bis 2030 solle 5G überall verfügbar sein, wo Menschen leben, arbeiten oder reisen.

Er empfahl dem Minister, die Geneh­migungs­ver­fahren zu beschleu­nigen und nannte die Tesla Gigafac­tory ein leuch­tendes Beispiel. In Portugal sei ein Sende-Turm in 30 Tagen geneh­migt, in Deutsch­land brauche man derzeit „tausend Geneh­migungen“. An Bahn­stre­cken müsse die Versor­gung verbes­sert werden. Mit den derzei­tigen Versor­gungs­ver­pflich­tungen könnten nicht alle Haus­halte per Kupfer oder Glas­faser im Boden erreicht werden. Mobil­funk könnte die weißen Flecken versorgen.

Vantage Towers sei bereit, seine Rolle zu spielen: "Gemeinsam bringen wir ein nach­haltig vernetztes Europa voran“.

Bei der glei­chen Veran­stal­tung gab BNetzA-Vize­prä­sident Esch­weiler ein Update zur Frequenz­ver­gabe.