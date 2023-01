Rathenow: Schule und Schüler ohne Netz

Wenn das Mobil­funk­netz ausfällt, muss es nicht immer die Schuld des Netz­betrei­bers sein.

Im bran­den­bur­gischen Rathenow wundern sich Schüler und Lehrer einer Schule, dass sie seit November 2022 kein Netz mehr haben. Viele tele­fonieren gerne über das Netz von o2, weil die Preise günstig sind oder weil sie früher schon Kunden bei E-Plus waren. Doch seit einiger Zeit geht bei ihnen nichts mehr.

o2-Netz­aus­fall: Schüler und Lehrer ratlos

Wenn Vandalen am Sendemast ein Kabel anzünden, kann es länger dauern, bis alles wieder läuft. Hier ein Techniker bei einer Reparatur

Foto: Telefónica Die Schüler sind enttäuscht, die Lehrer frus­triert. Das sprach sich bis in die Verwal­tung herum. Die fragte bei o2 nach, erhielt zwar die Bestä­tigung einer Störung, aber keine weiteren Infor­mationen, wann, warum und wie lange.

Nun sitzt an entschei­dender Stelle der Verwal­tung ein regel­mäßiger teltarif.de-Leser, und der fragte bei uns nach. Wir haben uns wiederum bei o2 erkun­digt und auch Antwort erhalten.

Störungs­ursache: Vandalen

Die Störungs­ursache ist schon traurig: Die Sende­anlage, welche die Schule versorgt, fiel "Vandalen" zum Opfer, die ein Kabel ange­zündet haben. Die Schäden an der Anlage waren so extrem, dass die Staats­anwalt­schaft den Zugang zur Sende-Anlage sperrte. Selbst die Tech­niker durften nicht hin, damit die Ermittler noch vorhan­dene Spuren sichern konnten. Diese Ermitt­lungen sind inzwi­schen wohl abge­schlossen.

Offenbar hat es hier nicht nur o2, sondern auch Voda­fone und die Telekom betroffen.

Die Tech­niker dürfen in diesen Tagen den Schaden begut­achten. Dabei muss geprüft werden, was noch zu verwenden ist, welche neuen Bauteile oder Baugruppen benö­tigt werden und dann die bange Frage: Wie schnell sind Ersatz­teile lieferbar? Einen Termin zur Wieder­ein­schal­tung konnte o2 uns noch nicht nennen.

Manchmal hilft ein Ersatz-Netz

Was tut man in solchen Fällen? Je nachdem, wie dicht die Sender in der Umge­bung aufge­stellt sind, könnte es hilf­reich sein, wenn man die SIM-Karte eines zweiten oder dritten Netzes zur Hand hat, also in diesem Fall von Telekom ("D1") oder Voda­fone ("D2"). Sofern nicht alle Anbieter den glei­chen Sende-Standort verwenden und dadurch zeit­gleich betroffen sind, besteht durchaus Hoff­nung, noch "in Verbin­dung" bleiben zu können.

Welche Anbieter oder Tarife dafür in Frage kommen, kann in unseren Tarifrat­gebern heraus­gefunden werden, hier könnte beispiels­weise eine Prepaid-Karte von Telekom MagentaMobil Prepaid / cong­star Prepaid oder Voda­fone CallYa / otelo oder ein kosten­güns­tiges Angebot wie fraenk im Netz der Telekom oder SIMon mobile im Netz von Voda­fone in Frage kommen.

Und wenn die Handy­netze gar nicht funk­tio­nieren, könnte im Nahbe­reich und Freun­des­kreis ein CB-Funk oder ein PMR446- oder Freenet-Funk­gerät in Frage kommen. Das sollte man vorher aber "üben", damit es auch dann klappt, wenn es gebraucht wird.