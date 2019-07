Handelsstreit China & USA: Huawei bleibt auf schwarzer Liste

So langsam scheint sich in Washington und in Beijing die Erkenntnis durch­zusetzen, dass man mitein­ander klar­kommen sollte und muss. Zoll gegen Gegen­zoll ist auf die Dauer keine sinn­volle Option.

Produkte von Huawei sind gefragt und sorgen für Diskussionen. Die USA und China reden wieder miteinander. Als das Unter­nehmen Google völlig über­raschend mitteilen musste, den Smart­phone-Hersteller Huawei nicht mehr mit Android belie­fern zu dürfen, war Beob­achtern eigent­lich schnell klar, dass diese "Anwei­sung" auf die Dauer keinen Bestand haben würde.

Rückweg an den Verhand­lungs­tisch

Und in der Tat. So ganz langsam kehren die USA und China wieder an den Verhand­lungs­tisch zurück. Dabei ist die Geschichte ambi­valent. Zum einen kann der Tele­kommu­nika­tions­ausrüster Huawei wieder auf Geschäfte mit US-Firmen hoffen, bleibt aber vorerst noch auf einer "schwarzen Liste". Wie geht es weiter?

Nach der Eini­gung von US-Präsi­dent Donald Trump und Chinas Staats- und Partei­chef Xi Jinping auf eine Wieder­aufnahme der Handels­gespräche am Rande des Gipfels der großen Indus­trie­nationen (G20) Ende Juni in Osaka in Japan tele­fonierten die Unter­händler beider Seiten am Diens­tagabend wieder mitein­ander, wie die amtliche chine­sische Nach­rich­tenagentur Xinhua berichtet.

Hoch­rangige Dele­gation

An dem Gespräch hätten Chinas Vize­premier Liu He und der US-Handels­beauf­tragte Robert Light­hizer sowie Finanz­minister Steven Mnuchin teil­genommen. Wann die Unter­händler wieder persön­lich zusam­mentreffen, blieb aber noch unklar. Nach Pres­sebe­richten soll eine neue Verhand­lungs­runde in diesem Monat in Peking geplant sein. Die ameri­kani­sche Seite habe aber deut­lich gemacht, dass sie keine Eile hat, sondern viel­mehr ein gutes Ergebnis für die USA sucht.

Nach dem Verspre­chen von Trump, den US-Unter­nehmen wieder Geschäfte mit Chinas Tele­komriesen Huawei zu erlauben, kündigte Handels­minister Wilbur Ross laut der Tages­eitung "New York Times" an, dass dafür Lizenzen vergeben werden sollen, "wo es keine Bedro­hung für die natio­nale Sicher­heit" bestehe. Und weiter: "Wir öffnen es für eine begrenzte Zeit." Doch werde der führende Netz­werk­ausrüster und zweit­größte Smart­phone-Hersteller der Welt weiter "aus Sicher­heits­gründen auf einer schwarzen Liste bleiben".

Die Lösung: Lizenzen

Ausge­stattet mit diesen Lizenzen werden die großen ameri­kani­sche Chip­hersteller wie Qual­comm oder Intel und auch Google voraus­sicht­lich wieder an Huawei liefern können. Somit könnte auch wieder die Versor­gung der Huawei-Smart­phones mit neuen Versionen des Android-Betriebs­systems gesi­chert werden, was Verbrau­cher in Deutsch­land und anderswo schwer verun­sichert hatte. Wann die Lizenzen "neu" vergeben werden und welche Tech­nologie dann wirk­lich gelie­fert werden darf, muss sich aber noch zeigen. Es ist nicht unwahr­schein­lich, dass dabei "sehr prag­matisch" vorge­gangen wid.

Die beiden größten Volks­wirt­schaften liefern sich seit einem Jahr einen erbit­terten Handels­krieg, der das Wachstum in beiden Staaten bremst und auch der globalen Konjunktur schadet. Auslöser war die Verär­gerung Trumps darüber, dass China weit mehr in die USA expor­tiert als umge­kehrt. Er fordert eine Besei­tigung von Markt­schranken, kriti­siert die Verlet­zung von Urhe­berrechten, zwangs­weisen Tech­nolo­gietransfer und staat­liche Subven­tionen.

Zoll um Zoll - erst einmal verschoben

Seitdem hat Trump die Hälfte aller Importe aus China mit Sonder­zöllen in Höhe von 25 Prozent über­zogen. China reagierte logi­scher­weise mit Gegen­zöllen. Bei dem Gipfel-Treffen mit Xi Jinping am 29. Juni in Osaka sagte Trump aber zu, eine geplante Auswei­tung dieser Sonder­zölle vorerst zu verschieben. Ursprüng­lich hatte der US-Präsi­dent damit gedroht, diese Sonder­abgaben auf die rest­lichen China-Einfuhren im Wert von rund 300 Milli­arden US-Dollar auszu­weiten. Im Raum standen dabei Zölle in Höhe von 10 bis 25 Prozent.

China noch skep­tisch

Nachdem Trump in Osaka bekannt gegeben hatte, dass China im großen Stil land­wirt­schaft­liche Produkte in den USA kaufen werde, zögert die Führung in Peking aber noch mit der Erfül­lung des Verspre­chens. Offenbar werden die Käufe vom Verlauf der Verhand­lungen abhängig gemacht, wie aus Kommen­taren in Staats­medien hervor­geht. Viel hänge auch davon ab, wie die USA mit den Liefe­rungen an Huawei umgingen, sagte eine Quelle der Hong­konger Zeitung „South China Morning Post“.

Chance für Vernunft?

Vermut­lich dämmert den Stra­tegen im weißen Haus so langsam, dass sie sich mit diesen Aktionen selbst keinen Gefallen tun. Google wird der Washing­toner Regie­rung klar gemacht haben, dass ein neues Betriebs­system für Smart­phones (dessen Name "HongMeng" oder "Ark OS" heissen soll), die Markt­anteile und Chancen von Google stark beein­träch­tigen könnte. Falls Ark OS am Ende preis­werter als Google zu haben sein sollte und wenn sich die Sicher­heits­fragen (wer "liest mit" ?) zufrie­denstel­lend klären lassen und wenn für Android geschrie­bene Soft­ware auch auf Ark OS stabil laufen sollte, brächte das Bele­bung in den Markt.

