Netflix: Werbung zu Gratismonat im Bestellbutton unzulässig

Wer auf der Webseite von Netflix ein Abo buchen will, wird in der Schalt­fläche auf den Gratis­monat hinge­wiesen. Das geht so nicht, entschied das Kammer­gericht in Berlin und fand auch weitere Klau­seln fehler­haft.