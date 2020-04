Mit eSIM Bankkonten geplündert: Gericht spricht Urteil

Die Staatsanwaltschaft für Cyberkriminalität in Bamberg kam einem Trio auf die Schliche, das mit geklauten Kontodaten und über eSIM-Karten fremde Bankkonten ausplündern wollte.

Foto: Picture Alliance / dpa Für viel­fa­chen Betrug mit elek­tro­ni­schen SIM-Karten muss ein Mann aus dem Land­kreis Würz­burg sechs Jahre ins Gefängnis. Das Land­ge­richt Würz­burg verur­teilte den 33-Jährigen Deut­schen wegen 53-fachen gewerbs­mä­ßigen Compu­ter­be­trugs und außerdem wegen Verstößen gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz, wie Vorsit­zender Richter Thomas Trapp heute auf Anfrage sagte.

Seine gleich­alt­rige Ehefrau erhielt eine zwei­jäh­rige Bewäh­rungs­strafe. Die Straf­kammer sah es als erwiesen an, dass die Eheleute bundes­weit unter fremdem Namen unter anderem teure Uhren und Klei­dung im Internet bestellten.

Zugriff per eSIM

Die Staatsanwaltschaft für Cyberkriminalität in Bamberg kam einem Trio auf die Schliche, das mit geklauten Kontodaten und über eSIM-Karten fremde Bankkonten ausplündern wollte.

Foto: Picture Alliance / dpa Mit Hilfe von elek­tro­ni­schen SIM-Karten (eSIM) griffen die Verur­teilten laut Gericht auf fremde Bank­konten zu und versuchten, Geld abzu­zweigen. Eine eSIM ist im Gegen­satz zu einer normalen SIM-Karte ein fest im Mobil­gerät verbauter Chip.

Die Verur­teilten besorgten sie sich die Login-Daten der Opfer bei den Tele­fon­an­bie­tern und über­nahmen deren Handy­num­mern. Danach loggten sie sich in die Bank­konten der Betrof­fenen ein - mit deren Pass­wör­tern, die sie sich zuvor im soge­nannten Darknet verschafft hatten. Mit dem per SMS für eine Über­wei­sung verschickten TAN-Code konnten sie dann über die Konten verfügen. Durch das Stoppen der unrecht­mä­ßigen Über­wei­sungen verhin­derten die Ermittler nach eigenen Angaben den Verlust von mehr als 200.000 Euro.

Schwager und Ehefrau betei­ligt

Ein 35 Jahre alter Bruder der Frau wurde wegen Verstößen gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz zu vier Jahren und neun Monaten Gefängnis verur­teilt. Außerdem ordnete das Gericht seine Unter­brin­gung in einer Entzugs­klinik an. Nach Auffas­sung des Gerichts bestellte er mit dem Ehepaar unter anderem Amphet­amine in dem wegen seiner Anony­mität vor allem von Krimi­nellen genutzten Darknet und verkaufte diese weiter.

110.000 Euro einge­zogen

Die bei den Betrü­ge­reien seit 2017 zu Unrecht erlangten Waren wurden im Teil­wert von 50.000 Euro einge­zogen. Weitere rund 60.000 Euro würden noch einge­zogen, sagte der Richter.

Im Prozess hatten die Ange­klagten die Vorwürfe weit­ge­hend einge­räumt. Die auf Cyber­crime spezia­li­sierte Gene­ral­staats­an­walt­schaft Bamberg hatte gering­fügig höhere Strafen gefor­dert. Bundes­weit wurden Dutzende Opfer bekannt, die ihren Schaden teil­weise von den Banken ersetzt bekamen. Das Urteil (Akten­zei­chen: 6 KLs 520 Js 3442/19) ist noch nicht rechts­kräftig.