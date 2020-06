Podcast: Mit Urlaubssendern auf die Ferien einstimmen

Podcast zum Thema Radio im Urlaub

Fotos: ?Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Pünkt­lich zum Beginn der Haupt­rei­se­zeit sind Reisen ins euro­päi­sche Ausland wieder möglich. In vielen Feri­en­re­gionen gibt es auch spezi­elle Urlaubs­sender, die die Reisenden mit Musik, Unter­hal­tung und Infor­ma­tionen versorgen. Aber man kann in den Ferien natür­lich auch seinen Heimat­sender hören, um über aktu­elle Ereig­nisse zuhause auf dem laufenden zu bleiben. Im heutigen Podcast von teltarif.de spre­chen wir mit unserem Medi­en­ex­perten Michael Fuhr über Themen rund um das Radio im Urlaub.

Darüber spre­chen wir heute

Fotos: ?Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Ob Schwarz­wald oder Mallorca: An vielen beliebten Reise­zielen gibt es Urlaubs­sender, die über die jewei­lige Feri­en­re­gion infor­mieren. Hier bekommen die Hörer Ausflugs­tipps und Hinweise auf Veran­stal­tungen, aber auch Nach­richten aus aller Welt und Wetter­be­richte. Über solche Urlaubs­sender, die man sich heut­zu­tage - Internet sei Dank - auch mit nach Hause nehmen kann, spre­chen wir im heutigen Podcast von teltarif.de.

Viele Urlauber möchten aber auch über aktu­elle Ereig­nisse in der Heimat auf dem laufenden bleiben. Das funk­tio­niert in vielen Feri­en­re­gionen über die Zeitung mit den großen Buch­staben, die tages­ak­tuell an den Kiosken zu bekommen sind. Via Internet kann man sich aber auch seinen Heimat­sender mit in den Urlaub nehmen.

Im Podcast spre­chen wir unter anderem darüber, was man beim Strea­ming im Urlaub beachten sollte. So gibt es durchaus Tipps und Tricks, mit denen sich der Verbrauch von Daten­vo­lumen eindämmen lässt.

