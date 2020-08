Reiseerinnerung: So erstellen Sie Urlaubs-Fotobücher online

Auch wer nicht in den Urlaub gefahren ist, kann aus alten Urlaubsfotos ein Fotobuch gestalten.

Bild: dpa Reisen war in den vergan­genen Wochen wieder möglich - doch nicht alle Bürger haben davon Gebrauch gemacht. Auch die, zu Hause bleiben, können in Urlaubs­er­in­ne­rungen schwelgen und sich endlich Projekten in den eigenen vier Wänden widmen. Beides kann man kombi­nieren: Aus digi­talen Urlaubs­fotos (auch von vergan­genen Jahren) lässt sich mit Hilfe von diversen Online-Anbie­tern ein Album auf Papier anfer­tigen.

Mit Bildern eine Geschichte erzählen

Bild: dpa Los geht es mit dem Sortieren und Auswählen der Reise­bilder. Klingt einfa­cher, als es ist. Es sei keines­falls leicht, ein Reise­album zu gestalten, sagt Eib Eibels­häuser. Er ist Mitglied im Berufs­ver­band Freie Foto­grafen und Film­ge­stalter (BFF), lehrt an der Hoch­schule Düssel­dorf und gibt mit seiner Frau Nina Foto­buch-Kurse. "Schließ­lich kommt es aus dem Herzen und entsteht aus einer Faszi­na­tion heraus."

Erster Tipp: sich auf wenige Aspekte beschränken. Wichtig sei ein roter Faden, sagt der Profi. "Kein Buch ohne Geschichte."

Klare Motive fangen die Stim­mung ein

Die Atmo­sphäre am Urlaubsort trans­por­tiert man durch eine geschickte Anord­nung der Bilder. Hier hilft es, die Fotos im kleinen Format auszu­dru­cken und dann thema­tisch zu sortieren, rät Eibels­häuser.

Alle Bilder einer Reise chro­no­lo­gisch anzu­ordnen, ist keine gute Idee. Statt­dessen sollte man sich fragen, wie die Bilder bei einem Betrachter wirken, der selbst nicht vor Ort war. Eindeu­tige und klare Bild­mo­tive trans­por­tieren die Stim­mung beson­ders gut. "Wie heiß war es dort? Wie hat es gero­chen?", nennt Eibels­häuser als Anre­gungen.

Womög­lich können Urlauber sogar auf ein Reise­ta­ge­buch zurück­greifen, um die Bilder mit passenden Text­in­halten anrei­chern zu können.

Bei der Anord­nung der Bilder rät Diplom-Desi­gnerin Nina Eibels­häuser zu einem redu­zierten Layout. "Anord­nungen zu wieder­holen, bringt Ruhe und hat nichts mit Lange­weile zu tun." Anfänger können große Haupt­mo­tive mit kleinen Neben­mo­tiven kombi­nieren. "Man kann aber bei der Gestal­tung nichts falsch machen", betont die Expertin. "Wenn man selbst happy ist, hat man alles richtig gemacht."

Das rich­tige Papier und Format wählen

Am besten zur Geltung kommen die Fotos auf mattem Papier, findet Nina Eibels­häuser. "Das ist unemp­find­lich, es gibt weniger Spie­ge­lungen, und es hat einen edlen Touch."

Welches Format für ein Foto­buch am besten ist, richtet sich nach seinem Anwen­dungs­be­reich: "Möchte ich es verschi­cken? Dann muss es in einen Umschlag passen. Oder soll es als Coffee­table-Book ausliegen? Dann darf es auch ein Ange­ber­format werden", sagt die Expertin.

Doppel­sei­tige Motive kommen beson­ders gut zur Geltung, wenn die Seiten des Buchs liegen bleiben und keine Bild­ab­schnitte in der Falz verloren gehen, erklärt Eib Eibels­häuser. Das ist am ehesten bei der Lay-flat-Bindung oder einer Lepo­rel­lo­bin­dung der Fall, die vor allem bei Foto­pa­pier Anwen­dung findet.

Online-Anbieter unter­schieden sich bei den Details

Wer seine Fotos sortiert hat, kann sich nach einem Online-Anbieter für Foto­bü­cher umsehen. Von ihnen gibt es viele am Markt. Sie unter­scheiden sich vor allem durch Klei­nig­keiten.

Das liegt unter anderem daran, dass Anbieter wie Poster XXL, White­wall oder My Fuji­film auf die gleiche Soft­ware von IP Labs zurück­greifen, erklärt André Kramer von der "c't". "Die Versionen vari­ieren viel­leicht, und die Design­vor­lagen weichen etwas vonein­ander ab." Ansonsten sind sich die Anbieter ähnlich. Cewe dagegen sei groß genug für eine eigene Soft­ware. Andere bekannte Anbieter sind Pixum, Pixelnet und Foto­kasten. Einige der Dienste koope­rieren mit Droge­rien oder Discoun­tern.

Foto­bü­cher sind nicht teuer

Ein wich­tiges Krite­rium bei der Auswahl des passenden Anbie­ters ist der Preis. Dank des großen Konkur­renz­drucks sei dieser gene­rell niedrig, meint Kramer. Nutzer sollten nicht nur den Grund­preis im Blick haben, sondern auch die Kosten für das Hinzu­fügen von Extra­seiten. Bei manchen Diensten lässt sich nur eine Seite hinzu­fügen - bei anderen sind es acht oder sogar zwölf.

Auch auf die Kosten für den Versand sollten Kunden achten, rät Kramer. "Ein Bücher­ver­sand sollte nicht sechs Euro oder mehr kosten."

Besser die Soft­ware herun­ter­laden

Wer sich für einen Online-Dienst­leiter entschieden hat, nutzt besser nicht die Browser-Anwen­dung, sondern lädt sich die Soft­ware herunter. "Damit kann man anfangen, spei­chern und später weiter­ma­chen", sagt Kramer. Stürzt dagegen die Online-Anwen­dung ab, ist alles weg.

Die Anwen­dungen bieten viele verschie­dene Gestal­tungs­mög­lich­keiten von Text über kleine Grafiken bis hin zu Videos, die per QR-Code einge­bunden werden können. Letz­teres kostet aller­dings extra.

"Hilf­reich bei der Erstel­lung des Foto­buch sind unter­stüt­zende Funk­tionen wie Hilfs­li­nien, an denen die Bilder ausge­richtet werden können", sagt Kramer. Außerdem zeigt die Soft­ware an, ob die Auflö­sung der Bilder genügt. "Die Foto­qua­lität einer Digi­tal­ka­mera reicht für ein Foto­buch voll­kommen aus."

Bei einem per Messenger immer weiter verschickten Foto wird es dagegen eng. "Aber es gibt eine Ampel­an­zeige, die darauf hinweist", sagt Kramer. Zeigt die Ampel Grün, ist alles in Ordnung, auch Gelb geht im Notfall noch. "Bei Rot sollte man das Bild aber wirk­lich in einer besseren Auflö­sung orga­ni­sieren."

