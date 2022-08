Sind die Deut­schen nach mehr als zwei Jahren Pandemie wieder reise­lustig oder waren sie erneut zu Hause? Was waren die belieb­testen Reise­ziele in den Sommer­ferien? Voda­fone liefert ein paar Zahlen.

Das Smart­phone ist auch im Urlaub ein treuer Begleiter und wird aller­orten rege genutzt. Das zeigt wenig über­raschend die tradi­tio­nelle Mobil­funk­daten-Analyse von Voda­fone im eigenen Netz. In den zehn belieb­testen Feri­enre­gionen Deutsch­lands stieg das Daten­volumen während der Sommer­ferien deut­lich an. Auch beim Roaming wuchs der Daten­ver­kehr in vielen EU-Ländern. Beson­ders stark stiegen die Roaming-Daten in den skan­dina­vischen Ländern sowie in Groß­bri­tan­nien und Irland – in die Top 10 schaffte es aller­dings nur Däne­mark.

Voda­fone Kunden mögen die Ostsee

Vodafone hat die Daten ausgewertet: Die Ostsee steht hoch im Kurs.

Grafik: Vodafone Für Voda­fone sei die Handy-Hoch­burg Deutsch­lands in diesem Jahr die Ostsee­region rund um Usedom und Rügen. Das macht sich auch in der Netz­belas­tung bemerkbar. Die Ostsee­zei­tung und das Fern­seh­pro­gramm des Nord­deut­schen Rund­funks berichten ausführ­lich über nicht exis­tie­rende oder total über­las­tete Mobil­funk-Netze an der Küste.

Doppelt so viele Daten

Bei Voda­fone rauschten während der Sommer­ferien mehr als doppelt so viele Daten durchs Netz wie in der Vor-Feri­enzeit. Auf dem zweiten Platz landet die nörd­liche Ostsee­region mit Schar­beutz, Trave­münde und dem Timmen­dorfer Strand. Dort stieg die über­tra­gene Daten­menge um 60 Prozent. Es folgen die Ostfrie­sischen Inseln und die benach­barten Nord­see­gebiete (Sylt, Amrum, Föhr, Cuxhaven).

Am anderen Ende des Landes, in Berch­tes­gaden in Bayern lag mit einem Anstieg von 32 Prozent in diesem Jahr ein gern von Voda­fone-Kunden aufge­suchtes Urlaubs­gebiet.

Ausland: Italien, Spanien und Öster­reich - oder Irland?

Im euro­päi­schen Ausland waren gemäß der Nutzungs­daten vor allem Klas­siker wie Italien, Spanien und Öster­reich als Reise­ziele beson­ders beliebt.

Verstärkt hat es die deut­schen Voda­fone-Kunden in den Norden Europas gezogen: In den skan­dina­vischen Ländern hat sich das Daten­wachstum insge­samt verdop­pelt. Den höchsten Zuwachs beim Roaming verzeich­nete Voda­fone in England und Irland. Dort hat sich das Daten­wachstum verfünf­facht. Dass viele Deut­sche in diesem Jahr auch wieder Fern­reisen unter­nommen haben, zeigt sich unter anderem an der Verdop­pelung des Daten­wachs­tums in den USA.

Zum Vergleich: Roaming im Jahre 2020

Im Corona-Jahr 2020 zeigten die Mobil­funk­daten von Voda­fone ein ganz anderes Bild. So wurden weiter entfernt liegende Urlaubs­ziele wie Spanien oder die Türkei eher gemieden und statt­dessen benach­barte Länder wie die Nieder­lande und Öster­reich als Reise­ziele bevor­zugt. Im Inland zog es die Deut­schen 2020 vor allem in die Berge – Handy-Hoch­burg Deutsch­lands war vor zwei Jahren noch das Allgäu. Im vergan­genen Jahr zog es die Urlauber dagegen wieder verstärkt ans Meer.

Tech­nik­chefin Richter: Neun Prozent Stei­gerung

Tanja Richter, Tech­nik­chefin von Voda­fone Deutsch­land hat Details: „In den vergan­genen zwei Jahren ist das Gesamt­daten­volumen im Voda­fone-Netz in der Urlaubs­zeit deutsch­land­weit jeweils um rund neun Prozent gestiegen. In diesem Jahr liegt das Wachstum bei nur vier Prozent. Ein Indiz dafür, dass immer mehr Menschen ihren Urlaub wieder im Ausland verbringen. In 2022 zog es viele Deut­sche ans Meer – sowohl im Inland als auch im Ausland. Die dies­jäh­rige Handy-Hoch­burg Deutsch­lands ist die Ostsee-Region. Bei den euro­päi­schen Reise­zielen liegt Italien vorn.“

Wie wurde ausge­wertet?

Für die inner­deut­sche Auswer­tung hat Voda­fone für 2022 einen drei­wöchigen Zeit­raum vor Beginn der Sommer­ferien (27.4. bis 17.5.) und eine ebenso lange Zeit­spanne inner­halb der Feri­enzeit (20.7. bis 9.8.) betrachtet. Dabei wurde das Daten­volumen an den Mobil­funk­sta­tionen in den Feri­enre­gionen analy­siert. Bei der inter­natio­nalen Roaming-Auswer­tung hat Voda­fone Daten aus dem Zeit­raum 1. Juli bis 8. August heran­gezogen und mit dem Vorjah­res­zeit­raum vergli­chen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wir leben heute voll digital, also ist das Handy im Urlaub ein Muss. Es werden Fotos und Videos aufge­nommen und ins Netz gestellt oder an die Lieben verschickt, einige Mitmen­schen arbeiten auch vom Urlaubsort aus im Home­office. Die Daten­mengen steigen und steigen. Die Netze müssen weiter ausge­baut werden. Das kostet viel Geld, was die Kunden aber möglichst nicht zahlen möchten. Es ist die Quadratur des Kreises. Viel­leicht braucht es neue krea­tive Netz­aus­bau­kon­zepte, wie beispiels­weise MOCN oder viel­leicht sogar natio­nales Roaming. Vier parallel aufzu­bau­ende Netze sind vermut­lich ein unbe­zahl­barer Luxus.

Mehr zum Thema Reise