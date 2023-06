Deutsche TV- & Radiosender im Ausland: So funktioniert's

Viele wollen auch am Feri­enort nicht auf ihr geliebtes, deut­sches Fern­seh­pro­gramm oder den heimi­schen Radio­sender verzichten. Es gibt jedoch hierbei einige Hürden und Fall­stricke zu beachten. Welche das sind, erläu­tern wir in diesem Ratgeber.

Die Sommer­ferien 2023 haben in den ersten Bundes­län­dern begonnen und viele Deut­sche zieht es wieder zum Urlaub ins Ausland. Eine große Zahl an Touristen will auch am Feri­enort nicht auf ihr geliebtes, deut­sches Fern­seh­pro­gramm oder den lokalen, bekannten Radio­sender verzichten. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2021 wollte mehr als jeder vierte Deut­sche heimi­sche TV-Programme im Auslands­urlaub schauen. Inzwi­schen könnte das Inter­esse noch größer geworden sein.

Oft nur geringe Auswahl an deut­schen Programmen im Hotel-TV

Im EU-Ausland ist Streaming deutscher TV-Programme mit Einschränkungen möglich

Foto: Sky Je nach Urlaubs­region werden deut­sche TV-Programme nicht selten über Satellit empfangen und klas­sisch in das Kabel­netz der Hotels einge­speist. In der Regel sind jedoch nur wenige oder gar nur ein deut­sches Programm in den Hotel-TVs zu finden. Und das muss nicht zwin­gend ARD oder ZDF sein. So fanden wir vor einigen Jahren in einem Hotel auf den Kanaren ledig­lich den Privat­sender RTL2 als einziges deut­sches Angebot im Hotel­kabel­netz vor.

Tech­nische Voraus­set­zungen zum Strea­ming

Zumin­dest tech­nisch wäre ein mobiles Strea­ming von deut­schen TV-Programmen im Internet kein Problem und dennoch gibt es mehrere Hürden. Zunächst einmal muss frei­lich die Voraus­set­zung zum Strea­ming am Urlaubsort geschaffen, also eine Inter­net­ver­bin­dung mit ausrei­chend Band­breite vorhanden sein. Handelt es sich nicht um abge­legene Orte oder klei­nere Unter­künfte, ist Internet per WLAN in Hotels, Feri­enwoh­nungen oder -häusern in der Regel Stan­dard. Die meisten Inhaber der Unter­künfte stellen diesen Zugang inzwi­schen kosten­frei zur Verfü­gung. Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte aber fragen, ob für die Inter­net­nut­zung auch tatsäch­lich keine Extra-Kosten anfallen.

Vorsicht vor Roaming-Fallen

Für die mobile Nutzung unter­wegs, etwa am Strand, sollte zumin­dest eine Inter­net­ver­bin­dung mit 3G (UMTS) oder 4G/5G (LTE) herge­stellt werden können. Steht nur eine Verbin­dung mit GSM-/GPRS oder EDGE zur Verfü­gung, was zum Glück in immer weniger Feri­enre­gionen der Fall ist, reicht das für das Strea­ming von Bewegt­bild­inhalten in der Regel nicht aus.

Wichtig ist auch, dass das gebuchte Daten­paket über­haupt Roaming erlaubt. Bis vor kurzem haben vor allem Discounter auch Tarife ohne Roaming ange­boten, die Inter­net­nut­zung im Ausland war bei diesen Tarifen nicht möglich. Inzwi­schen sind diese Tarife weit­gehend abge­schafft worden, es ist jedoch möglich, dass einige Kunden noch zu den Bedin­gungen eines solchen Tarifs mobil unter­wegs sind.

Und auch Tarife mit unli­mitiertem Daten­volumen sind im Roaming durch die Fair-Use-Rege­lung beim EU-Roaming im Daten­volumen begrenzt. Außer­halb der EU sind die Roaming­tarife teil­weise immer noch teurer als inner­halb der Union. Hier sollte man sich auf jeden Fall über die Kondi­tionen infor­mieren, bevor das mobile Strea­ming am Handy, Tablet oder Laptop gestartet wird.

In der EU ist die Situa­tion mitt­lerweile entschärft. Jeder Mobil­funk-Anbieter muss bereits seit mehreren Jahren einen Tarif im Sorti­ment führen, bei dem die regu­lären Inlands­preise ohne Roaming-Aufschläge im EU-Ausland verwendbar sind. Mehr zur Roam-like-at-Home-Verord­nung erfahren Sie in unserem Ratgeber "Der Euro-Tarif im Detail".

EU-Ausland: Kosten­pflich­tiges Premium-Abo hebt Geoblo­cking auf

Mit TV-Strea­ming sind fast alle deut­schen TV-Programme auch im Ausland per Internet zu sehen, auch klei­nere Lokal-TV-Sender bieten inzwi­schen Live­streams an. Sport­events oder die Lieb­lings­serie sind aller­dings nicht einfach so auch am Urlaubsort im EU-Ausland empfangbar. Zwar macht eine EU-Richt­linie seit dem Jahr 2018 ("Portabili­täts­ver­ordnung") das EU-weite Streamen möglich. Sie hebt das Geoblo­cking - also das Sperren eines Streams an Geräte, die sich offen­sicht­lich nicht im eigenen Land befinden - aller­dings nur für kosten­pflich­tige Strea­ming-Dienste bei vorüber­gehenden Aufent­halten im EU-Ausland auf.

Das bedeutet, dass beispiels­weise nicht nur die Inhalte der Free-Pakete von Strea­ming-Portalen wie Zattoo, Joyn oder waipu.tv weiter mit einem Geoblo­cking hinter­legt sind, sondern auch fast alle Live­streams deut­scher öffent­lich-recht­licher und privater Sender sowie die meisten Inhalte aus deren Media­theken.

Kostenlos und somit ohne Geoblo­cking gibt es ledig­lich Inhalte, die recht­lich unbe­denk­lich sind, also zum Beispiel Nach­richten- und poli­tische Infor­mati­ons­sen­dungen sowie voll­ständig selbst finan­zierte Eigen­pro­duk­tionen von Rund­funk­ver­anstal­tern. Jegli­ches zuge­kauftes Mate­rial, vor allem non-fiktio­nale Inhalte oder Dokus, aber vor allem Sport­über­tra­gungen, sind nur länder­bezogen verfügbar.

Wer ohne Einschrän­kungen im EU-Ausland deut­sches Fern­sehen sehen möchte, kommt also unmit­telbar vor dem Reise­antritt nicht um den Abschluss eines Premium-Abos eines der gängigen Strea­ming-Portale herum. In einer Über­sicht haben wir die wich­tigsten Strea­ming­por­tale mitein­ander vergli­chen.

Für Programme aus dem Urlaubs­land gelten die beschrie­benen Einschrän­kungen frei­lich nicht. So kann man beispiels­weise die Media­theken der jewei­ligen öffent­lich-recht­lichen und vieler privater Sender sowie deren Live­streams kostenlos nutzen. Der Nutzer muss aller­dings dann Sprach­bar­rieren in Kauf nehmen, falls er der Landes­sprache nicht mächtig ist. In einigen Ländern wie den Nieder­landen werden aber oft auch deut­sche Produk­tionen in Origi­nal­sprache im TV gezeigt und einfach per Unter­titel über­setzt.

Auf der folgenden Seite erklären wir, wie man Strea­ming­dienste wie Netflix im Hotel nutzen kann, welche Rolle VPNs beim Strea­ming spielen und wie es mit dem Radio­emp­fang im Ausland aussieht. 1 2