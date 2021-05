Urheberrecht: Kommen die Upload-Filter?

Für Urheber, Inter­net­nutzer und Platt­form­betreiber wird es voraus­sicht­lich ab 7. Juni neue Regeln zum Umgang mit urhe­ber­recht­lich geschützten Werken geben. Der Bundesrat hat heute die in Teilen stark umstrit­tene Urhe­ber­rechts­reform gebil­ligt. In der nächsten Stufe muss das Gesetz nun noch dem Bundes­prä­sidenten zur Unter­zeich­nung vorge­legt werden und soll dann am 7. Juni 2021 in Kraft treten.

Deutsch­land setzt damit eine EU-Richt­linie aus dem Jahr 2019 zum Urhe­ber­recht um, zu der es vor Jahren schon große Proteste in vielen euro­päi­schen Ländern gegeben hatte.

Der Kern: Künftig sollen Platt­form­betreiber in die Haftung genommen werden können, wenn Inter­net­nutzer urhe­ber­recht­lich geschützte Werke wie Bilder, Texte oder Videos "uner­laubt" hoch­laden.

Lizenz­ver­träge mit Platt­formen

Foto: Picture-Alliance / dpa Platt­formen (wie z.B. YouTube) können dagegen über Lizenz­ver­träge mit den Rech­teinha­bern vorsorgen und müssen aber zugleich in bestimmten Fällen bestimmte Inhalte im Netz auch blockieren.

Das Hoch­laden von kleinen Ausschnitten urhe­ber­recht­lich geschützter Werke soll bis zu einer gewissen Größe weiter erlaubt sein. Die Reform enthält auch ein neues Leis­tungs­schutz­recht für Pres­sever­leger.

Länder billigen tief­grei­fende Novelle des Urhe­ber­rechts

Der Bundesrat hat die vom Bundestag beschlos­sene Anpas­sung des Urhe­ber­rechts an die Erfor­der­nisse des digi­talen Binnen­marktes gegeben - die umfas­sendste Novelle seit 20 Jahren. Eine Neure­gelung war aufgrund detail­lierter Vorgaben in Richt­linien der EU, insbe­son­dere der Richt­linie über das Urhe­ber­recht im digi­talen Binnen­markt (DSM-Richt­linie), und einer Entschei­dung des Euro­päi­schen Gerichts­hofes erfor­der­lich geworden.

Das Gesetz ordnet die urhe­ber­recht­liche Verant­wort­lich­keit von Upload-Platt­formen für die von Nutzern hoch­gela­denen Inhalte neu. Die Platt­formen sind für die öffent­liche Wieder­gabe dieser Inhalte nun grund­sätz­lich urhe­ber­recht­lich verant­wort­lich und können sich nur dadurch von ihrer Haftung befreien, dass sie den konkret gere­gelten Sorg­falts­pflichten nach­kommen. Hierzu zählt die Pflicht, bestimmte Lizenzen für die öffent­liche Wieder­gabe urhe­ber­recht­lich geschützter Werke zu erwerben.

Sind geschützte Inhalte nicht lizen­ziert und ist die Nutzung gesetz­lich oder vertrag­lich nicht erlaubt, so muss der Diens­tean­bieter, nachdem er den Rechts­inhaber infor­miert hat, die entspre­chenden Inhalte blockieren. Das dürfte nach herr­schender Meinung nur durch auto­matisch arbei­tende Upload-Filter möglich sein.

Nutzung für Kunst und Kommu­nika­tion

Zum Schutz der Kunst­frei­heit und der sozialen Kommu­nika­tion erlaubt das Gesetz die Nutzung urhe­ber­recht­lich geschützter Werke, insbe­son­dere zu den Zwecken von Zitat, Kari­katur, Parodie und Pastiche. Um unver­hält­nis­mäßige Blockie­rungen entspre­chender Uploads beim Einsatz auto­mati­sierter Verfahren zu vermeiden, gibt es für die öffent­liche Wieder­gabe beson­dere Regeln.

Das Konzept der mutmaß­lich erlaubten Nutzungen beinhaltet bestimmte nutzer­generierte Inhalte, "die einen hinrei­chenden Anhalt dafür bieten, dass die Verwen­dung geschützter Inhalte Dritter gesetz­lich erlaubt ist". Dann muss der Diens­tean­bieter diese "grund­sätz­lich bis zum Abschluss eines etwa­igen Beschwer­dever­fah­rens öffent­lich wieder­geben."

Vertrau­ens­wür­dige Rechts­inhaber können die Wieder­gabe bei erheb­licher wirt­schaft­licher Beein­träch­tigung bis zur Entschei­dung über die Beschwerde unter­binden, wenn die Vermu­tung zu wider­legen ist. Die Krea­tiven erhalten für lizen­zierte Nutzungen einen Direkt­ver­gütungs­anspruch gegen die Platt­formen. Für Strei­tig­keiten zwischen Platt­formen, Rechts­inha­bern und Nutzern stehen Beschwer­dever­fahren zur Verfü­gung.

Viele Künstler hatten die befürchtet, dass sie für Kurz­zitate keinerlei Tantiemen bekommen würden.

Kollek­tive Lizenzen erwei­tert

Es wird bestimmte Vorschriften für "vergrif­fene" Werke geben, die nicht (mehr) im Handel erhält­lich sind. Hier sollen umfas­sende Lizenzen von Verwer­tungs­gesell­schaften zu geringen Trans­akti­ons­kosten erhält­lich sein, auch für Werke von Außen­ste­henden.

Wo es keine "reprä­sen­tative Verwer­tungs­gesell­schaften" gibt, könnte es eine gesetz­lichen Erlaubnis geben.

Neue Verle­ger­betei­ligung

Es gibt einen neuen gesetz­lichen Betei­ligungs­anspruch des Verle­gers, sofern der Urheber dem Verleger ein Recht an dem Werk einge­räumt hat. Verviel­fäl­tigungen eines gemein­freien visu­ellen Werkes genießen künftig keinen Leis­tungs­schutz mehr.

Bei Strei­tig­keiten über die Lizen­zie­rung audio­visu­eller Werke für die Zugäng­lich­machung über Video­abruf­dienste können die Parteien eine Media­tion oder ein anderes Verfahren der außer­gericht­lichen Konflikt­bei­legung einleiten.

Erleich­terter Rech­teer­werb

Sende­unter­nehmen (also Radio- oder TV-Stationen) müssen für bestimmte euro­pau­nions­weit verbrei­tete Internet-Ange­bote die Rechte nur noch für den Mitglied­staat der Euro­päi­schen Union erwerben, in dem der Sender seinen Sitz hat.

Nicht alle sind glück­lich

In einer Erklä­rung bedauert die Bundes­regie­rung, dass es nicht gelungen sei, ein Konzept zur urhe­ber­recht­lichen Verant­wort­lich­keit von Upload-Platt­formen zu verab­reden, "das in der Breite alle Seiten über­zeugt".

Insbe­son­dere die Verwen­dung von "Upload-Filtern", die auto­mati­siert "recht­lich heikles" Mate­rial heraus­fil­tern sollen und stark fehler­behaftet sein dürften, stößt auf massive Kritik und Ableh­nung.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wenn es um Rechte geht, betritt man schnell vermintes Gelände. Nach­voll­ziehbar ist, dass ein Schrift­steller, Kompo­nist oder Musiker seine Arbeit vergütet haben muss, beson­ders in der aktu­ellen Lage. Schwie­riger wird schon die Lage, wenn milli­arden­schwere Konzerne auf Rechten bestehen, die sich dem End-Nutzer nicht sofort erschließen. Und schwierig bleibt die Lage für kleine unbe­kannte Künstler, die nicht bei großen Rechte-Konzernen unter Vertrag stehen. Wir werden bald von krassen Fällen lesen, wo die als "notwendig" betrach­teten "Upload-Filter" falsche Ergeb­nisse liefern und für Spott und Häme sorgen und die berech­tigte Kritik weiter befeuern werden.

Eins dürfte sicher sein: Das Thema bleibt bren­nend und es wird sicher früher oder später höchst­rich­ter­liche Urteile dazu geben, dann könnte das Thema wieder auf Tages­ord­nung kommen.