Unwetter: Mobilfunknetze nach Stromausfall teilweise offline

Durch heftigen Dauer­regen in Nord­rhein-West­falen und Rhein­land-Pfalz musste in einigen Regionen der Strom aus Sicher­heits­gründen abge­stellt werden. Dadurch sind auch Mobil­funk­sta­tionen ausge­fallen.

So oder noch schlimmer sieht es in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aus.

Foto: Picture-Alliance / dpa Regnet es bei Ihnen? In einigen Teilen von Rhein­land-Pfalz und Nord­rhein-West­falen hat der tage­lange Dauer­regen für eine Kata­stro­phen­lage gesorgt. Vieler­orts ist der Strom abge­schaltet worden, da die Schalt- und Vertei­ler­sta­tionen für Hoch­span­nung unter Wasser stehen.

Strom weg - Mobil­funk weg

Foto: Picture-Alliance / dpa Durch den Strom­aus­fall sind einige Regionen auch nicht mehr per Mobil­funk erreichbar. Denn viele Mobil­funk-Basis­sta­tionen haben längst gar keine oder nur noch kleine Akkus, welche die Sende­anlagen notver­sorgen könnten. Von den Strom­aus­fällen betroffen sind nach aktu­ellen Meldungen mindes­tens 200.000 Menschen.

Strom­ver­teiler unter Wasser - Repa­ratur schwierig

Die Repa­ratur und Kontrolle der Stark­strom­anlagen ist schwierig, denn wegen über­flu­teter Straßen könnten diese Anlagen teil­weise gar nicht erreicht werden. In der Eifel sind bereits sechs Häuser einge­stürzt, im Land­kreis Ahrweiler gab es 5 Tote. Alleine 50 bis 70 Menschen werden in der Kata­stro­phen­region vermisst. Teil­weise ist auch die Trink­was­ser­ver­sor­gung ausge­fallen, ein Kran­ken­haus musste evaku­iert werden.

Auch Fest­netz kann gestört sein

Auch die Fest­netz­ver­bin­dungen können gestört sein, sofern Vermitt­lungs­ein­rich­tungen im Wasser stehen oder der Strom länger ausfällt. Übli­cher­weise halten die Haupt­ver­teiler der Deut­schen Telekom etwa 2 bis 4 Tage durch, sofern dort noch eine Akku-Batterie-Versor­gung gegeben ist. Bei den privaten Anbie­tern dürften nicht immer Notver­sor­gungen gegeben sein.

Was tun im Ernst­fall?

Falls das eigene Mobil­funk­netz ausge­fallen oder nicht verfügbar sein sollte und noch ein "fremdes" Netz empfangbar ist, kann darüber noch der Notruf 112 gewählt werden. Falls "besetzt" sein sollte, den Anruf nach einer kurzen Pause erneut versu­chen. Bei Notrufen über ein fremdes Netz ist zu beachten, dass die Rettungs­leit­stelle nicht zurück­rufen kann! Man sollte also seine Notfall­mel­dung gut vorbe­reiten, damit alle Infor­mationen enthalten sind. (Wer meldet, was ist passiert, wo ist es passiert?)

Wenn das Mobil­funk­netz noch funk­tio­niert, sollte für ausrei­chend Strom fürs Handy gesorgt werden (Power­bank ggfs. im Auto aufladen). Nicht notwen­dige Tele­fon­gespräche oder Inter­net­sit­zungen (z.B. Strea­ming) sollten redu­ziert oder vermieden werden, um eine Netz­über­last zu vermeiden.

Alter­native Kommu­nika­tions­formen

Wer ein CB- oder Amateur­funk-Gerät besitzt, sollte dieses - wenn möglich - wieder in Betrieb nehmen. Diese Geräte können meist mit Batte­rien betrieben werden, also von der Netz­span­nung unab­hängig. Mit CB-Funk (27 MHz) lassen sich Entfer­nungen von 5-10 km (je Anten­nen­lage und Region) über­brü­cken, aller­dings hängt es stark von der Gegend ab, ob dort noch regel­mäßig Funk­betrieb herrscht oder andere Funk­freunde auf Empfang sind. Amtliche Stellen hören den CB-Funk übri­gens nicht ab. Im lizen­sierten Amateur­funk gibt es teil­weise Notfunk­struk­turen, die regional unter­schied­lich sind. Dort darf aber nur von Personen gefunkt, die eine Lizenz­prü­fung absol­viert und eine amtliche Kennung erhalten haben.

Wer ein UKW- oder DAB+ Radio mit Batte­rie­betrieb besitzt, sollte den örtli­chen/regio­nalen Sender einschalten, um infor­miert zu sein. TV sollte nicht per Mobil­funk­strea­ming sondern beispiels­weise per DVB-T2 empfangen werden (wo das möglich ist).

