Unlimitierte mobile Flat: Dafür unbedingt erforderlich

Brau­chen Sie wirk­lich einen Handy­tarif mit unend­lichen Giga­byte oder genügt ein güns­tigeres Produkt mit Volumen? In diesem Artikel erör­tern wir, welche Anwender vom Kontin­gent ohne Limit profi­tieren.

Handy­tarife mit unli­mitiertem Daten­volumen werden immer güns­tiger, aller­dings wird das gren­zen­lose Kontin­gent nicht zwin­gend benö­tigt. Je nach Nutzertyp fällt der Verbrauch unter­schied­lich aus. Wir haben erör­tert, für welche Anwender sich ein Unli­mited-Vertrag tatsäch­lich lohnt. Hierfür demons­trieren wir Szena­rien diverser Nutzer­gruppen. Vom Messenger-Fan über den Social-Media-User bis hin zum Hobby-Foto­grafen oder Cloud-Gamer berück­sich­tigen wir verschie­dene Bedürf­nisse. Insge­samt zehn Schwer­punkte werden in verschie­denen Inten­sitäten analy­siert. So erfahren Sie, ob sich ein Unli­mited-Tarif für Sie lohnt.

Wer braucht gren­zen­lose Giga­byte im Mobil­funk?

Dank stets besserer Mobil­funk­ver­bin­dung und leis­tungs­fähi­geren Smart­phones erschließen sich umfang­reiche Möglich­keiten. Quali­tatives Strea­ming von Videos, Musik oder Spielen lässt sich auf den meisten Handys bewerk­stel­ligen. Doch auch die Aufnahme, Bear­bei­tung und Über­tra­gung hoch­wer­tiger Bilder und Filme stellt durch beein­dru­ckende Kameras und messer­scharfe Displays kein Problem dar. Als Arbeits­gerät für unter­wegs bieten sich wiederum Tablets oder Foldables an. Das Mobil­gerät ist zu eine Art Schweizer Taschen­messer der Kommu­nika­tion geworden.

Trotz der Flut an Daten benö­tigen aber nicht alle User einen Unli­mited-Tarif. Mit unserer Bilder­strecke von zehn Anwen­der­gruppen können Sie heraus­finden, ob sich ein Vertrag mit gren­zen­losem Volumen für Sie lohnt. Hierfür orien­tieren sie sich an der Anwen­der­gruppe, die am meisten auf Sie zutrifft.

Mit einem Klick aufs Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten Nutzertyp.