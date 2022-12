Fehler bei o2: Unlimited-Tarife teilweise gedrosselt

In Leser­briefen an teltarif.de, im o2-Hilfe-Forum und im Forum telefon-treff.de meldeten sich betrof­fene o2-Kunden und beklagten, dass ihr Unli­mited Tarif "von heute auf morgen" gedros­selt worden sei.

Zunächst herrschte in Fach­kreisen ziem­lich Ratlo­sig­keit, da nicht alle Kunden von dem Problem betroffen scheinen. Ob es nur alte E-Plus Verträge, deren Daten­sätze zu o2 migriert wurden, betreffen könnte?

Betrof­fene Leser melden sich

Bei o2 unlimited gibt es einen Fehler. Der soll bis morgen behoben sein.

Bild: teltarif.de Ein Leser hat eine o2-Rufnummer mit Vorwahl 0176. Darunter exis­tieren eine Multi­karte und diverse Daten­karten. Der Vertrag sei direkt bei o2 abge­schlossen worden und "war immer mit max. Speed auch im EU Ausland gelistet", schreibt der Leser. Damit war der Verdacht aufge­taucht, dass insbe­son­dere uralte E-Plus-Verträge und deren SIM-Karten betroffen sein könnten, wohl ausge­räumt.

Nach­frage: o2 bestä­tigt Fehler

Die Leser wandten sich an teltarif.de. Wir haben uns in der Szene umge­hört und bei o2 nach­gefragt. Heute teilte uns ein Unter­neh­mens­spre­cher von Telefónica o2 dazu folgendes mit: „Im Rahmen einer tech­nischen Umstel­lung der Tarife 'o2 Free Unli­mited' und o2 my All In One kam es bei einigen Kund:innen temporär zu einer Dros­selung der natio­nalen Geschwin­dig­keit auf 1 MBit/s.

Dieser Fehler wird aktuell korri­giert und wird voraus­sicht­lich bis morgen früh komplett behoben sein.

Kund:innen müssen nichts tun, um wieder die vertrag­lich verein­barte Surf-Geschwin­dig­keit von bis zu 300 MBit/s zu erhalten.

Wir entschul­digen uns in aller Form für die entstan­denen Unan­nehm­lich­keiten.“

o2 rekla­miert für sich, inzwi­schen 98 Prozent der Bevöl­kerung zu versorgen. Bewohner von grauen oder weißen Flecken mögen das vermut­lich anders sehen.