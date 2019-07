Unitymedia: Pay-TV-Pakete direkt über Horizon-Box buchbar

Unity­media-Kunden können neue Pay-TV-Pakete ab sofort direkt über die Horizon-Box buchen. Mit dieser neuen Lösung können die Zuschauer mit wenigen Klicks bisher nicht abon­nierte Sender bestellen und nahezu in Echt­zeit empfangen.

Unitymedia vereinfacht das Bestellen von Pay-TV-Abos TV-Kunden des Kabel­netz­betrei­bers Unity­media in Nord­rhein-West­falen, Hessen und Baden-Würt­temberg können neue Pay-TV-Pakete ab sofort einfa­cher abon­nieren. Wie der Netz­betreiber mitteilt, sei der Bezug direkt über die Horizon-Box möglich. Mit dieser neuen Lösung können die Zuschauer mit wenigen Klicks bisher nicht abon­nierte Sender bestellen und nahezu in Echt­zeit empfangen, so Unity­media.

Die Pay-TV-Pakete "Series &Movies" (11 Sender), "Kids" (8 Sender), "Docu" (9 Sender) und "Sports" (7 Sender) kosten dabei jeweils 3,99 Euro im Monat. Das Gesamt-Bouquet "Allstars" enthält alle Sender der anderen Pakete sowie zusätz­lich 18 weitere Sender für 11,99 Euro im Monat. Alle Pakete seien monat­lich kündbar, so Unity­media.

Mit wenigen Klicks zum unityTV-Store

Der unityTV-Store ist im Horizon-Apps­tore zu finden. Zudem öffnet er sich, wenn Kunden auf einen noch nicht abon­nierten Sender wech­seln, der in einem der Pakete enthalten ist. Über einen Klick im Pop-up-Fenster gelangen Inter­essenten zum Angebot mit dem thema­tisch passenden Genre­paket bezie­hungs­weise dem Sammel­angebot "Allstars". Der leitet die Nutzer an, immer die kosten­güns­tigste Lösung zu wählen.

So erhalten alle Kunden, die ein viertes Genre­paket buchen möchten, den Hinweis auf das güns­tigere "Allstars"-Paket. Gleich­zeitig werden auto­matisch alle Genre­pakete gekün­digt, sobald ein Kunde "Allstars" bucht.

Erklär-Video bei YouTube

Wie die Buchung der TV-Pakete über den unityTV Store funk­tioniert, erklärt Unity­media seinen TV-Kunden auch in folgendem Erklär-Video:

Im connect-Netz­test 2019 hat Unity­media über­holt die Telekom über­holt. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.

