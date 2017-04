Bei Unitymedia kann es in einigen Orten zum Teil noch bis zum 15. März zu Störungen kommen. Grund dafür sind Wartungsarbeiten am Kabelnetz, mit denen der Anbieter nicht länger warten kann. Wir zeigen, wann und wo Ausfälle stattfinden können.

Geplante Störungen bei Unitymedia In den kommenden Tagen müssen sich manche Kunden beim Kabelnetz­betreiber Unitymedia nicht wundern, wenn es unter anderem zu Ausfällen der Internet-Verbindung kommt. Grund dafür sind nämliche geplante Störungen und Wartungs­arbeiten des Anbieters in bestimmten Regionen, die zum Teil noch bis zum 15. März andauern. Unitymedia wartet oder optimiert sein COAX-Glasfasernetz für ein schnelleres Internet. In manchen Regionen kann es zudem zu Unter­brechungen aller Dienste oder des TV-Signals kommen.

Eigentlich werden die Arbeiten am Netz nachts zwischen 0 und 6 Uhr durchgeführt. Allerdings sind in den nachfolgenden Städten und Ortschaften dringende Wartungs­arbeiten fällig, mit denen Unitymedia laut eigener Aussage auf seinem Blog nicht länger warten kann:

Raum Recklinghausen: 28. April, 1 bis 6 Uhr

Raum Duisburg: 28. April, 1 bis 6 Uhr

Raum Frankfurt: 27. bis 28. April, 8 bis 18 Uhr

Raum Aachen Part II: 27. April, 7 bis 16 Uhr

Raum Göppingen: 27. April, 0 bis 6 Uhr

Karlsruhe: 26. April, 8 bis 18 Uhr

Raum Münster: 26. April, 8 bis 18 Uhr

Raum Soest: 26. April, 8 bis 18 Uhr

Raum Wiesbaden: 26. April, 8 bis 18 Uhr

Raum Aachen Part I: 25. April, 7 bis 16 Uhr

Raum Büren: 25. April, 08:30 bis 13 Uhr

Raum Grevenbroich: 25. April, 7 bis 16 Uhr

Raum Mülheim: 25. April, 0 bis 6 Uhr

Raum Neunkirchen: 25. April, 1 bis 6 Uhr

Raum Überlingen: 25. April, 3 bis 17 Uhr

Raum Stuttgart: 24. April, 8 bis 18 Uhr

Störung bei Unitymedia melden

Die Kunden, die nicht von den geplanten Wartungs­arbeiten betroffen sind, aber dennoch eine Störung der Internet-Verbindung oder des TV-Signals feststellen, haben die Möglichkeit, über eine spezielle Webseite von Unitymedia eine Störung zu melden. Bei Fragen können sich Betroffene an die folgende Service-Rufnummer wenden: 0221 466 191 00. Diese ist Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr und Samstag zwischen 8 und 20 Uhr erreichbar. Außerdem bittet Unitymedia seine Kunden darum, im Falle eines Notrufs eine Mobilfunk-Verbindung zu nutzen.

Sofern der Redaktion von teltarif.de weitere Details von Unitymedia zu den Störungen vorliegen, werden wir Sie darüber informieren. An dieser Stelle legen wir Ihnen unseren umfangreichen Hintergrund­artikel ans Herz, in dem wir erklären, wie ein Kabelnetz technisch aufgebaut ist und funktioniert.