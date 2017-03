Manche Arbeiten dauern länger an als geplant

Unitymedia veröffentlicht über eine spezielle Seite kontinuierlich Updates zu den Wartungs­arbeiten in diversen Städten. In Soest, Kerpen und Calw sind die Arbeiten und Störungen mittlerweile behoben. Manche der angekündigten Arbeiten dauern zum Teil sogar immer noch an. Neu hinzu gekommen sind dafür Wartungs­arbeiten in Duisburg, Fulda und Mühlacker, die alle am 13. März stattfinden sollen.

Wir haben bereits darüber berichtet, was Unitymedia-Kunden manchen müssen, wenn diese eine Störung ihres Internet-Zugangs feststellen. Alle Informationen dazu finden Sie in der nachfolgenden Meldung.