Wir zeigen, wo Wartungsarbeiten stattfinden

Bei Unitymedia kann es in einigen Orten bis einschließlich 25. Juli zu Störungen oder Ausfällen im Kabelnetz kommen. Grund dafür sind wichtige Wartungsarbeiten, die der Netz­betreiber vornehmen muss. Unter anderem sind davon Haushalte in Aalen und Kassel betroffen. Wir geben Ihnen einen Überblick zu den Terminen und Zeiträumen, in denen die Wartungs­arbeiten von Unitymedia stattfinden werden. Zudem erfahren Sie, wie Sie eine Störung bei Unitymedia melden können.