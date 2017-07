Hier finden Wartungsarbeiten statt

Bei Unitymedia kann es in einigen Orten bis einschließlich 19. Juli zu Störungen oder Ausfällen im Kabelnetz kommen. Grund dafür sind wichtige Wartungsarbeiten, die der Netz­betreiber vornehmen muss. Unter anderem sind davon Haushalte in Aachen und Reutlingen betroffen. Wir geben Ihnen einen Überblick zu den Terminen und Zeiträumen, in denen die Wartungs­arbeiten von Unitymedia stattfinden werden. Zudem erfahren Sie, wie Sie eine Störung bei Unitymedia melden können.