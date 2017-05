An diesen Tagen finden Ausfälle statt

Bei Unitymedia kann es in einigen Orten bis einschließlich den 5. Mai zu Störungen oder Ausfällen im Kabelnetz kommen. Grund dafür sind wichtige Wartungsarbeiten, die der Netzbetreiber vornehmen muss. Unter anderem sind davon Haushalte in Reutlingen, Mannheim, Gelsenkirchen, Köln und Aachen betroffen. Wir geben Ihnen einen Überblick zu den Terminen und Zeiträumen, in denen die Wartungsarbeiten von Unitymedia stattfinden werden. Zudem erfahren Sie, wie Sie eine Störung bei Unitymedia melden können.