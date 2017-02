Unitymedia: Nutzer buchen 120 MBit/s und mehr

Der Konzern Unitymedia ermöglicht Einblick in die Zahlen Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia hat die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 vorgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr legte der Anbieter einen Zuwachs von 100 000 Kunden hin.

Das zu Liberty Global gehörende Unternehmen gibt für 2016 einen Umsatz von 2,30 Milliarden Euro an, was einer Steigerung von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damals hatte der Kabelnetzbetreiber noch Umsätze in Höhe von 2,17 Milliarden Euro verzeichnet. Den Zuwachs erklärt sich das Unternehmen vor allem durch den Ausbau des Geschäftskundensegments.

Bei den reinen Kundenzahlen legt der Anbieter ebenfalls zu: Zum Stichtag 31. Dezember 2016 zählte Unitymedia 7,2 Millionen Kunden, die insgesamt 12,8 Millionen Dienste abonniert hatten. Im Durchschnitt verfügt jeder Kunde somit über 1,77 Dienste.

Im Vergleich zu den Kundenzahlen im Geschäftsjahr 2015 (7,1 Millionen) sind 100 000 Nutzer hinzugekommen.

Mehr Speed & Traffic: 120 MBit/s und mehr, monatlich 90 GB Daten

Unitymedia gibt an, dass sich rund 90 Prozent der Neukunden im vierten Quartal 2016 für einen Anschluss mit 120 MBit/s entschieden haben. Im Schnitt würde jeder Haushalt 90 GB monatlich verbrauchen. Im Vergleichszeitraum 2015 waren es hingegen durchschnittlich nur 75 GB Traffic pro Monat. Unitymedia legt bei seiner künftigen Strategie einen großen Fokus auf Internet mit 400 MBit/s. Die Bandbreite soll laut dem Anbieter bereits heute für mehr als zehn Millionen Haushalte technisch verfügbar sein.

Ende von Analog-Kabel-TV und Gigabit-Internet-Pläne

Als die nächste große Maßnahme nennt Unitymedia die Abschaltung des analogen TV-Signals, die am 30. Juni 2017 erfolgen soll. Grund hierfür ist wohl die Einführung des neuen Kabelstandards DOCSIS 3.1 parallel zum bestehenden DOCSIS 3.0. Laut einer Umfrage würden bereits jetzt neun von zehn Unitymedia-Kunden das TV-Angebot digital nutzen.

Um weiteren Haushalten den Zugriff auf das Unitymedia-Kabelnetz zu ermöglichen, gibt der Anbieter im Zuge des von Liberty Global ausge­rufene "GIGAWorld"-Programms eine Erweiterung der Vermarktungsbasis um 150 000 Haushalte aus. Zudem möchte der Anbieter künftig noch mehr Bandbreite bereitstellen und plant die ersten Gigabit-Städte im Unitymedia-Verbreitungsgebiet.

In einer weiteren Meldung hatten wir über neue Tarife bei Unitymedia berichtet, die Anfang des Monats bekannt wurden.