Gratis-iPad zum Unitymedia-Vertrag

Unitymedia bietet das Apple iPad in der 32-GB-Version kostenlos zum Kabel-Internet-Tarif an. Allerdings nur bei Abschluss des 2play Fly 400 oder 3play Fly 400.

Kostenloses Apple iPad mit 32 GB zum Unitymedia-Kabel-Tarif Im August startet der Kabelnetz­betreiber Unitymedia mit einer neuen Aktion. So erhalten Neukunden bei der Buchung des Tarif-Pakets 2play Fly 400 oder 3play Fly 400 ein Apple iPad ohne Aufpreis dazu. Das Angebot ist limitiert und ab dem 1. August nur über den Web-Shop erhältlich.

Apple iPad (2017) Datenblatt

Neuvorstellung

Bei dem Apple-Tablet handelt es sich um die Neuauflage von 2017 mit einem 32 GB großen internen Speicher und WLAN-only - ein Mobilfunk-Modul ist nicht integriert. Apple selbst verkauft das Modell für 399 Euro, bei anderen Online-Händlern ist das iPad in dieser Version günstiger zu haben. Im Inneren des iPads arbeitet ein A9-Chip und der Akku hat dem Hersteller zufolge eine Laufzeit von bis zu zehn Stunden.

Das Display misst 9,7 Zoll in der Diagonale bei einer Auflösung von 2048 mal 1536 Pixel. Für Schnappschüsse steht auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera zur Verfügung; Die FaceTime-Kamera schießt Aufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 1,2 Megapixel. Außerdem lassen sich Videos in FullHD-Auflösung (1080p) aufnehmen. Über Unitymedia ist das Apple iPad nur in der Farbvariante Space Grau verfügbar - ansonsten gibt es das Tablet noch in Gold und Silber. Alle Details zum neuen Tablet erhalten Sie auf dem Datenblatt zum Apple iPad (2017).

Diese Konditionen bieten die beiden Kabel-Tarife

Das Kabel-Internet-Paket 2play Fly 400 besteht aus einer Internet- und Telefon-Flatrate. Dabei steht dem Kunden eine Über­tragungs­geschwindigkeit von bis zu 400 MBit/s im Downstream zur Verfügung. Außerdem ist eine Connect Box als Router inbegriffen. Der Tarif schlägt mit monatlich 39,99 Euro über die gesamte Mindest­vertrags­laufzeit von 24 Monaten zu Buche, danach fallen 44,99 Euro pro Monat an.

Im 3play Fly 400 ist zusätzlich noch ein TV-Paket mit 169 TV-Sendern (davon 59 in HD) dabei. Dies wirkt sich auch entsprechend auf die monatliche Grundgebühr aus: So ist das Unitymedia-Angebot für 49,99 Euro pro Monat in den ersten beiden Vertrags­jahren erhältlich, danach kostet der Tarif monatlich 54,99 Euro. Ansonsten sind die Konditionen des 2play Fly 400 und der 3play-Version identisch.

Erst kürzlich haben wir über die neue Discounter-Marke eazy berichtet und warum die günstigen Kabel-Tarife nicht für Unitymedia-Kunden buchbar sind.