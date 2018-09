Unitymedia-Aktion: Komplett-Anschluss ab 19,99 Euro/Monat

Unitymedia verlängert für drei Tarife den Aktionszeitraum. Der Internet-Provider Unitymedia hat angekündigt, den Aktionszeitraum für seine September-Angebote bis zum 4. November zu erweitern. Neukunden können zwischen drei Tarifen wählen, die sich jeweils in der Verbindungsgeschwindigkeit unterscheiden. Alle Tarife haben gemein, dass sie in den ersten 12 Monaten der zweijährigen Vertragslaufzeit pro Monat jeweils 19,99 Euro kosten. Der Aktionspreis gilt für die Tarife 2play START 30, 2play JUMP 150 und 2play FLY 400. Alle drei Tarife enthalten eine Internet-Flatrate, Telefon-Flat ins deutsche Festnetz, eine Hardware Connect Box und Zugang zu den Mobilen WifiSpots von Unitymedia. Einschränkung: Die Tarife sind nur Neukunden vorbehalten, in deren Haushalt in den letzten drei Monaten weder ein Internet- noch ein Telefonanschluss von Unitymedia vorhanden war.

Nach einem Jahr steigt die Grundgebühr

Im Tarif 2play START 30 erhalten Kunden eine Verbindungsgeschwindigkeit von bis zu 30 MBit/s im Download und bis zu 3 MBit/s im Upload, im Tarif 2play JUMP 150 ist eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s möglich, im Upload bis zu 10 MBit/s. Der Tarif 2play FLY 400 bietet bis zu 400 MBit/s im Download und bis zu 20 MBit/s im Upload. Die Mindestvertrags­laufzeit für die jeweiligen Tarife liegt bei 24 Monaten. Ab dem 13. Monat zahlen Kunden im Tarif 2play START 30 29,99 Euro pro Monat, im Tarif 2play JUMP 150 34,99 Euro und im Tarif 2play FLY 400 44,99 Euro pro Monat.

Kunden haben die Möglichkeit, entweder den gewählten Tarif für die zweiten 12 Monate zu behalten oder sich für einen der beiden anderen 2play-Tarife zu entscheiden. Der Wechselwunsch muss bis zum Ende des 11. Vertragsmonats telefonisch mitgeteilt werden. Ab dem 13. Monat gelten dann die Konditionen des neu gewählten Tarifs.

Wird der Vertrag nicht mit einer Frist von zwei Monaten zum Laufzeitende gekündigt, verlängert sich der Vertrag automatisch um jeweils 12 Monate.

Gesamtpreis 24 Monate

Tarif Grundgebühr: 12 Monate Grundgebühr ab 13. Monat Gesamtpreis 2play START 30 19,99 Euro 29,99 Euro 599,76 Euro 2play JUMP 150 19,99 Euro 34,99 Euro 659,76 Euro 2play FLY 400 19,99 Euro 44,99 Euro 779,76 Euro

Aktivierungsgebühr und Wechselbonus

Wird der Vertrag bis zum 4. November geschlossen, entfällt auch die einmalige Aktivierungsgebühr in Höhe von 69,99 Euro. Eine Lieferpauschale (für die Hardware) in Höhe von 9,99 Euro bleibt aber bestehen.

Neukunden, die vertraglich noch an einen anderen Provider gebunden sind, erhalten einen Wechselbonus: Unitymedia zahlt Neukunden für den Rest der Mindestvertragslaufzeit beim alten Provider die Grundgebühr. Maximal ist die Erstattung von 12 Monaten möglich.

