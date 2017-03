Unitymedia plant Gigabit-Internet in Bochum

Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia will in Bochum ein Gigabit-Netz aufbauen. Erste Tarife mit Gigabit-Geschwindigkeit sollen Anfang 2018 verfügbar sein.

Unitymedia will in Bochum ein Gigabit-Netz aufbauen Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia will Bochum als erste Stadt mit besonders schnellen Internet-Verbindungen ausstatten. Kunden von Unitymedia sollen im ersten Quartal 2018 Gigabit-Tarife mit Datentransferraten von 1000 Megabit pro Sekunde buchen können, berichtete die Westdeutsche Allgemeine Zeitung vorab. Die Bauarbeiten sollen sich dabei in Grenzen halten: "Wir werden aus Bochum keinen Schweizer Käse machen", sagte Unitymedia-Geschäftsführer Lutz Schüler dem Blatt. Die Kommune solle die erste Großstadt Deutschlands werden, in der fast flächendeckend Internet mit Gigabit-Tempo verfügbar wird. Inzwischen hat Unitymedia auch gegenüber teltarif.de diese Pläne bestätigt, weitere Details dazu finden Sie in einer weiteren News.

Am Sonntag kündigte der Telekommunikationskonzern Vodafone, zu dem der Kabelnetzbetreiber auch Kabel Deutschland gehört, an, zum Jahr 2019 in Bayern ebenfalls Gigabit-Verbindungen anzubieten. In ersten Städten solle die Geschwindigkeit bereits in diesem Jahr verfügbar sein, hieß es auf der Technologiemesse CeBIT.

