Unitymedia: System-Update sorgte für Fehler

Datenschutz-Leck: Unitymedia nimmt das Kundencenter offline Für eine einfachere Kundenverwaltung bieten viele Internet­anbieter ein Kundencenter an. Dort können Kunden ihre Stammdaten einsehen, neue Optionen buchen, ihren Vertrag verlängern - und ihre Rechnungen einsehen. Blöd nur, wenn diese zentrale Funktion nicht wie gewünscht arbeitet.

Seit gestern ist im Unitymedia-Kundencenter der Fehler aufgetaucht, durch den bei Abruf älterer Rechnungen kurzerhand die Rechnungs­daten fremder Kunden einsehbar waren. Darauf hingewiesen wurde das Unternehmen in der eigenen Community, reagierte allerdings über etliche Stunden nicht auf den Fehler, wie uns ein Leser mitteilte. Erst seit heute Morgen ist das Kundencenter durch das Unternehmen vorübergehend vom Netz genommen worden. Einzig die aktuelle Rechnung ist die zum eigenen Anschluss gehörende Rechnung. Wo genau der Fehler in den Systemen von Unitymedia liegt, ist nicht bekannt. Gegenüber teltarif.de wollte sich Unitymedia nicht zu dem Vorfall äußern, weder über Hintergründe, Sofort­maßnahmen noch Konsequenzen, die man aus dem Vorfall ziehen will. Zumindest arbeitet man der Pressestelle zufolge an dem Problem und will entsprechende Details später bekannt geben, sobald die Ursache bekannt ist und behoben wurde. Kommuniziert wurde nur in der Online-Community, dass mit einer Behebung im Laufe des Vormittags gerechnet wird.

Kunden, die von dem Vorfall berichteten, erzählen, dass sie zum Teil bis zu acht verschiedene Rechnungen fremder Personen einsehen konnten. Prekär ist, dass auf den fremden Rechnungen die Anschrift zu sehen ist, Kundennummer, Rechnungs­nummer, bei welcher Bank der Nutzer Kunde ist, wie hoch etwaige Rücklast­schriften plus Mahngebühren sind und so weiter.

Lesen Sie in einem weiteren Beitrag, dass Unitymedia nicht der erste Internet­anbieter mit dieser Art von Datenschutz­problemen ist.