Unitymedia-Aktion: 3play Fly 400 mit PS4 Slim 1 TB

Unitymedia lockt Neukunden mit einer Aktion. So ist der Tarif 3play Fly 400 zusammen mit einer PS4 Slim ohne Aufpreis zu haben. Wir geben einen Überblick zu den Konditionen.

Unitymedia hat eine neue Aktion zu einem seiner Tarife für den Kabel­anschluss gestartet. Unter dem Motto "Bääämsation!" wird das Paket 3play Fly 400 im Bundle mit der Playstation 4 Slim mit 1-TB-Speicher angeboten. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht und läuft bis zum 30. September. Zudem ist das Unitymedia-Paket nur über den Online-Shop oder die sozialen Netzwerke erhältlich, wie der Kabel­netz­betreiber mitteilt.

Die PS4 Slim hat einen Wert von 349 Euro (UVP) und ist im Bundle mit dem Tarif ohne Aufpreis zu haben. Online gehen die Preise für das Modell bereits ab 269 Euro (inklusive Versand­kosten) los. Unitymedia schreibt: "Der Versand erfolgt spätestens einen Monat nach erfolgreicher Installation des 3play–Produkts per Post. Kann die Installation aufgrund der örtlichen Gegeben­heiten nicht erfolgen, kann Unitymedia den Auftrag stornieren. In diesem Fall oder wenn der Kunde den Vertrag widerruft, besteht kein Anspruch auf die Playstation."

Diese Konditionen bietet das 3play Fly 400

Unitymedia lockt mit PS4-Slim-Angebot Das Unitymedia-Angebot ist nur für Neukunden buchbar, bei denen in den vergangenen drei Monaten kein Tarif von Unitymedia vorhanden war. Ein Kabelanschluss ist für die Nutzung des Tarifs notwendig. Das Paket 3play Fly 400 kostet über die gesamte Mindest­vertrags­laufzeit von zwei Jahren monatlich 49,99 Euro. Achtung: ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr auf 59,99 Euro pro Monat an. Für die einmalige Aktivierung des Tarifs ist eine Gebühr von 69,99 Euro fällig. Zudem muss der Kunde Versandkosten in Höhe von einmalig 9,99 Euro entrichten.

Der 3play Fly 400 beinhaltet eine Internet- und Telefon-Flat sowie ein TV-Paket. Dabei steht dem Kunden einer Übertragungs­geschwindig­keit von bis zu 400 MBit/s im Downstream zur Verfügung. Mit der Telefon-Flatrate sind unbegrenzte Gespräche ins nationale Festnetz möglich. Durch das TV-Paket erhält der Kunde Zugriff auf 167 TV-Sender (davon 60 in HD) und es sind Premium-TV-Sender mit DigitalTV-Highlights nutzbar.

Alle Informationen zum Unitymedia-Aktions-Tarif erhalten Sie auf der Tarifseite zum 3play Fly 400.