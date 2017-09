Unitymedia: 5 Euro Rabatt pro Monat bei Jump-Tarifen

Jump-Tarife bis zum 30. September mit Rabatt Unitymedia bietet Neukunden, die sich bis zum 30. September für einen 2play- oder 3play-Jump-Tarif entscheiden, über die gesamte zweijährige Vertrags­laufzeit einen Rabatt von 5 Euro auf die monatliche Grundgebühr. Somit gibt es den 2play Jump 120 bereits für 24,99 Euro statt für 29,99 Euro im Monat. Das 3play-Paket, das zusätzlich zur Internet- und Telefon-Flatrate auch ein TV-Paket enthält, kostet 34,99 Euro statt 39,99 Euro.

Unitymedia ist als Kabelnetzbetreiber in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg aktiv. Die Jump-Tarife des Anbieters erlauben das Surfen im Internet mit bis zu 120 MBit/s im Downstream und bis zu 6 MBit/s im Upstream. Zudem haben Kunden unterwegs die Möglichkeit, die mobilen WiFi-Spots von Unitymedia für den Internet­zugang zu nutzen. Anders als das 2play-Paket beinhaltet das 3play-Angebot zusätzlich den TV-Zugang mit 139 Sendern sowie den passenden Horizon HD-Recorder. Einmalige Kosten entstehen für den Versand der Hardware in Höhe von 9,99 Euro sowie für die Anschluss­gebühr in Höhe von 69,99 Euro.

Rabatte nur in den ersten zwei Vertragsjahren

Der Rabatt von monatlich 5 Euro wird nur Neukunden gewährt, in deren Haushalt in den vergangenen drei Monaten kein Internet- oder Telefon­anschluss von Unitymedia vorhanden war. Voraussetzung für die Nutzung der Jump-Tarife ist ein Kabel­anschluss von Unitymedia. Dieser kostet monatlich 20,99 Euro im Einzel­nutzer­vertrag, kann unter Umständen aber auch bereits in den Miet­nebenkosten enthalten sein.

Beachtet werden sollte, dass der Rabatt nur innerhalb der ersten 24 Monate der Nutzung gewährt wird. Nach Ablauf der Mindest­vertrags­laufzeit, also ab dem 25. Monat, berechnet Unitymedia wieder die reguläre Grundgebühr von 34,99 Euro pro Monat für den Tarif 2play Jump 120 bzw. 44,99 Euro pro Monat für den 3play Jump 120.

Weitere Rabatte für ausgewählte Nutzergruppen

Unitymedia bietet aktuell weitere Vorteile an, von denen allerdings nur ausgewählte Nutzer­gruppen profitieren. Im Rahmen der Aktion Herford sparen diejenigen Kunden, die eine Anschluss­adresse in Herford bei der Bestellung angeben, die einmalige Anschluss­gebühr in Höhe von 69,99 Euro. Die Aktion geht noch bis zum 30. September und lässt sich mit der aktuellen Rabatt-Aktion kombinieren. Die Ersparnis für Kunden aus Herford steigt somit von 120 Euro auf insgesamt 189,99 Euro.

Einen weiteren Vorteil möchte Unitymedia denjenigen Kunden gewähren, die noch einen Vertrag bei einem anderen Anbieter haben. Sie erhalten für den Rest ihrer Mindest­vertrags­laufzeit beim alten Provider (maximal für 12 Monate) die Grundgebühr für den 2play oder 3play-Tarif erlassen. So können Wechsler bereits früher die Angebote von Unitymedia nutzen, ohne dabei doppelte Grundgebühr zahlen zu müssen.

Erst im August hat Unitymedia seine ehemaligen Comfort-Tarfe in die Marke Jump umbenannt. Mehr dazu lesen Sie in der Meldung Aus 2play Comfort wird wieder 2play Jump.