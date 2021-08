1&1-Mutter United Internet optimistisch für 2021

Geschäftsausblick bei United Internet

Foto: 1und1 Ein gutes erstes Halb­jahr hat den Tele­kom­anbieter 1&1 opti­mis­tischer für 2021 gestimmt. Für das Gesamt­jahr rechne der Vorstand nun mit einem opera­tiven Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschrei­bungen (Ebitda) von rund 670 Millionen Euro, teilte die United-Internet-Tochter am Mitt­woch­abend in Maintal mit. Zuvor hatte das Team um Konzern­chef Ralph Dommer­muth 20 Millionen Euro weniger in Aussicht gestellt.

In dem neuen Ausblick für den opera­tiven Gewinn sei der peri­oden­fremde Ertrag aus der Unter­zeich­nung des National-Roaming-Abkom­mens mit Telefónica Deutsch­land in Höhe von 39,4 Millionen Euro noch nicht enthalten. Der Umsatz solle weiterhin bei rund 3,1 Milli­arden Euro liegen.

Im ersten Halb­jahr erlöste 1&1 mit 1,9 Milli­arden Euro gut 2,6 Prozent mehr als im Vergleichs­zeit­raum. Das Unter­nehmen zählt nun 15,11 Millionen Kunden­ver­träge, was einem Plus von 280.000 entspricht. Das opera­tive Ergebnis des ersten Halb­jahres ohne peri­oden­fremden Ertrag stieg um 2 Prozent auf 336,1 Millionen Euro.

Zahlen der Mutter­gesell­schaft United Internet

Geschäftsausblick bei United Internet

Foto: 1und1 Nach der Progno­seer­höhung seiner Tochter 1&1 will auch der Inter­net­kon­zern United Internet eine Schippe drauf­legen. Für das laufende Jahr strebt der Vorstand nun einen Erlös von 5,6 Milli­arden Euro an, wie das Unter­nehmen am Mitt­woch­abend in Monta­baur mitteilte. Bislang waren 5,5 Milli­arden Euro kommu­niziert worden. Das opera­tive Ergebnis 2021 soll nun bei 1,25 Milli­arden Euro statt 1,22 Milli­arden Euro liegen. Darin enthalten seien unver­ändert Kosten von rund 30 Millionen Euro für den 5G-Netz­ausbau sowie 40 Millionen Euro für neue Produkte des Inter­net­dienst­anbie­ters Ionos.

In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz um 4,4 Prozent auf knapp 2,8 Milli­arden Euro. Ohne einen peri­oden­fremden Ertrag aus dem National-Roaming-Abkommen mit Telefónica Deutsch­land verdiente United Internet operativ mit 633,8 Millionen Euro 2,1 Prozent mehr.

Gemeinsam mit Rakuten will 1&1 das euro­paweit erste voll­ständig virtua­lisierte Mobil­funk­netz auf Basis des offenen Stan­dards "Open RAN" aufbauen. Dommer­muth stichelt dabei gegen die anderen Netz­betreiber.