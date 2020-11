1&1 Drillisch: Internetkapazitäten bei o2 wurden teurer

United Internet legt aktuelle Zahlen vor

Bild: 1und1 Drillisch, Montage: teltarif.de Höhere Kosten für Mobil­funk­kapa­zitäten haben den Gewinn des Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns United Internet gedrückt.

In den ersten neun Monaten 2020 verbuchte das Unter­nehmen ein Konzern­ergebnis von 331 Millionen Euro und damit 7,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Firma heute mitteilte.

Mehr­aus­gaben für o2-Netz-Kapa­zität

United Internet legt aktuelle Zahlen vor

Bild: 1und1 Drillisch, Montage: teltarif.de Der Rück­gang lag daran, dass die United-Internet-Tochter 1&1 Dril­lisch seit Juli mehr Geld für Inter­net­kapa­zitäten zahlen muss, die sie vom Netz­betreiber Telefónica einge­kauft hat - pro Halb­jahr kommen künftig laut Firmen­angaben 80 Millionen hinzu. Als virtu­eller Netz­betreiber hat 1&1 Dril­lisch noch keine eigenen Mobil­funk­sta­tionen, viel­mehr nutzt die Firma die Infra­struktur vom Wett­bewerber aus München.

Der Umsatz des Mutter­kon­zerns United Internet stieg in dem Neun­monats­zeit­raum im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent auf 3,98 Milli­arden Euro. Der Konzern hat 9600 Mitar­beiter, davon 7900 in Deutsch­land. Neben der Firmen­zen­trale in Monta­baur in Rhein­land-Pfalz (1700 Mitar­beiter) ist Karls­ruhe ein wich­tiger Standort (2500 Mitar­beiter), dort sind unter anderem die Hosting-Sparte und Teile der Dienste GMX und web.de ange­sie­delt.

United Internet will mit seiner Tochter 1&1 Dril­lisch zum vierten deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber werden, dafür sicherte sich das Unter­nehmen 2019 in einer Auktion der Bundes­netz­agentur die nötigen Frequenzen. Wann das eigene Netz startet, ist aber noch nicht absehbar.

Im Rahmen des Netz-Mitnutzungs­ver­trags wollte Telefónica noch­mals 64 Millionen Euro mehr von 1&1-Dril­lisch für die Vorleis­tung haben. Ein Schieds­gut­achter hat im Oktober darüber entschieden.