Dommermuth sichert sich Aktienmehrheit an United Internet

United-Internet-Chef Ralph Dommer­muth "schenkt" sich zu Weih­nachten die Mehr­heit an seinem Inter­net­kon­zern United Internet. Er hat - wie erwartet - seinen Anteil an dem Inter­net­kon­zern auf über 50 Prozent aufge­stockt.

Dies geht aus einer "Veröf­fent­lichung einer Insi­der­infor­mation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verord­nung (EU) 596/2014 über Markt­miss­brauch (Markt­miss­brauchs­ver­ord­nung – MAR)" hervor.

Kauf über eigene Betei­ligungs­gesell­schaft

Bild: Picture Alliance/Boris Roessler/dpa Dazu bediente sich Dommer­muth der von ihm kontrol­lierten "Ralph Dommer­muth GmbH & Co. KG Betei­ligungs­gesell­schaft". Die habe Kauf­ver­träge über den Erwerb von 15,2 Millionen Aktien an der United Internet AG abge­schlossen, teilte United Internet mit.

Das entspreche einem Anteil von 7,4 Prozent der Aktien an der United Internet AG. Mit dem Vollzug erhöhe sich der von Dommer­muth kontrol­lierte Anteil an dem Unter­nehmen auf etwa 50,1 Prozent und damit hat er die Mehr­heit.

Verzicht auf aktuell geplante Aufsto­ckung, späterer Zukauf denkbar

Aufgrund dieser Pake­ter­werbe verzichtet der Manager auf ein zuvor über­legtes frei­wil­liges Erwerbs­angebot für 17 Millionen Aktien an der United Internet AG. Dommer­muth hat jedoch im nächsten Jahr vor, weitere Gele­gen­heits­käufe von Aktien der United Internet AG zu nutzen.

Er kürz­lich hatte die United-Internet-Tochter 1&1 einen Rahmen­ver­trag mit der zum Voda­fone-Impe­rium zählenden Turm­gesell­schaft "Vantage Towers" abge­schlossen, die ihm die Nutzung der Stand­orte für sein eigenes geplantes 4G/5G-Netz sichert.