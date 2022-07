Noch ein Tasten-Handy: Unihertz Titan Slim im Hands-on

Wem das Titan Pocket von Unihertz zu klobig erscheint, könnte am Titan Slim Gefallen finden. Ist es ein würdiger Nach­folger für das BlackBerry KeyLE, das keine Soft­ware-Updates mehr bekommt?

Wir haben uns das Titan Pocket von Unihertz ange­schaut und über­legt, ob es das legen­däre BlackBerry Q10 ersetzen kann. Nicht in allen Fällen ist das quadra­tische Design ideal.

Als letztes offi­zielles BlackBerry Modell wurde 2018 das Key2LE vorge­stellt. Der Soft­ware-Support ist im Oktober 2020 ausge­laufen, der letzte Soft­ware­stand ist Android 8.1.0. Ein "verspro­chenes" Update auf Android 9 erblickte nie das Licht der Öffent­lich­keit.

Wer nach einem Soft­ware Update fragt, bekommt für das BBE100-4, wie das Key2LE offi­ziell heißt, die Version ACT575 als letzten Stand genannt, Android 8.1.0 ("Oreo") mit dem Sicher­heits­patch vom 5. November 2020 und der Kernel-Version 4.4.78-perf+ vom "Wed Nov 11 06:43:08 EST 2020". Damit ist das Key2 LE auf keinen Fall ein "altes Eisen". das Android ist von BlackBerry "gehärtet", was mögliche "Updates auf Schleich­wegen" verhin­dert, sofern BlackBerry nicht einem vertrau­ens­wür­digen Unter­nehmen die "Zugangs­daten" verrät. Danach sieht es aber nicht aus.

Erste Soft­ware besteht auf mindes­tens Android 9

Die Rückseite von Key2LE (rauh, links) und Titan Slim (glatt, rechts)

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Längst gibt es auch Soft­ware, wie das in Busi­ness-Kreisen gern genutzte Unter­neh­mens-Kommu­nika­tions-Tool "Slack", das kürz­lich per E-Mail alle Nutzer darauf hinwies, dass von dieser Soft­ware alle Android-Versionen vor 9.0 nicht mehr unter­stützt werden.

Die Kommu­nika­tions­maschine

Zu den Plus­punkten des Original BlackBerry gehört eine Samm­lung von Kommu­nika­tions­pro­grammen, die BlackBerry-Besitzer kostenlos nutzen können, andere Android-Nutzer müssen nach einer Probe­phase etwas Geld dafür inves­tieren. Diese Samm­lung enthält beispiels­weise ein umfang­rei­ches E-Mail/Messa­ging-Programm, mit Kalender, Kontakt­daten­bank und vielem mehr.

Das Key2LE wurde seiner­zeit als Busi­ness Tool entwi­ckelt. Die Multi­media-Gaming-Frak­tion fand schon früh, dass die verbaute Hard­ware zu "schwach" sei und hoffte inständig auf einen leis­tungs­fähi­geren "Key3", der aber nie kam. Auch das Nach­fol­gepro­jekt eines 5G-BlackBerry von "OnwardMobility" erblickte nie das Licht der Öffent­lich­keit. Woran es genau lag, wissen wir nicht.

Key2LE: Ein paar tech­nische Daten

Werfen wir einen Blick auf einige tech­nische Daten: Der interne Spei­cher des unter­suchten Key2 LE ist 64 GB groß und lässt sich mit einer MicroSD-Karte um bis zu 256 GB erwei­tern. Ange­trieben wird das Gerät von einem Qual­comm Snap­dragon 636 Octa-Core Prozessor mit einer Takt­rate von 4 x 1,8 GHz und 4 x 1,6 GHz. Dieser Prozessor wird von 4 GB Arbeits­spei­cher unter­stützt. Der BlackBerry Key2LE "versteht" Mobil­funk­stan­dards 2G (GSM), 3G (UMTS) und 4G (LTE) und kann sogar VoLTE, sofern der eigene Mobil­funk­anbieter das unter­stützt (was heute Stan­dard sein sollte). 5G ist für den Key2LE wie seinen "Nach­folger" jedoch ein abso­lutes Fremd­wort. Von den mögli­chen Frequenzen deckt das Key2LE nicht nur in Europa, sondern auch in USA und China mögliche Frequenzen für 4G/LTE ab.

Das von der Grafik­ein­heit Adreno 509 ange­steu­erte Display hat eine Diago­nale von 11,43 cm (4,5 Zoll) und das IPS-Display löst mit 1080 x 1620 Pixel oder 434 ppi auf. Das Gehäuse hat die Abmes­sungen von 150,3 mm x 71,8 mm x 8,4 mm.

Unten sind zwei Laut­spre­cher­gitter zu sehen, wovon wohl nur eins "echt" ist. Auf der Ober­seite kann ein Kopf­hörer über eine 3,5-mm-Klin­ken­buchse ange­schlossen werden, der im Liefer­umfang dem Gerät beiliegt. Eine UKW-Radio-App nutzt das Kopf­hörer­kabel als Antenne.

Unihertz Titan Slim

Im Titan Slim finden zwei SIM-Karten im Nano-Format Platz, dafür stehen zwei Schubladen zur Verfügung

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Beim Unihertz Titan Slim ist der Begriff Slim im direkten Vergleich zum Key2LE eher "ironisch" gemeint, denn das "Slim" (englisch für schlank oder dünn) ist mit 146,9 x 67,6 Milli­meter Grund­fläche und einer Dicke von 12,8 Milli­metern schon deut­lich "dicker" als das Original. Das Gewicht von 203 Gramm (mit zwei SIM-Karten) oder 230 Gramm mit der mitge­lie­ferten Schutz­hülle geht in Ordnung. Das Gerät liegt zum Alltags­gebrauch gut in der Hand. Als Sonder­zubehör bietet Unihertz eine Leder­tasche mit Gürtel­clip (etwa 24 Euro) an.

Klares Bedien­kon­zept

Drei Tasten auf der rechten Seite für Laut­stärke und Ein/Aus und eine rote Taste auf der linken Seite (z.B. für die Einschal­tung der LED-Taschen-Lampe) Links gleich zwei sepa­rate SIM-Karten-Slots, die einzeln geöffnet werden müssen, um je eine Nano-SIM-Karte einzu­legen. Der "untere" Slot ist für SIM 1, der "obere" für die zweite SIM-Karte, eine Erwei­terung mit einer Micro-SD-Karte ist nicht vorge­sehen, dafür hat das Gerät ab Werk knapp 256 GB Spei­cher.

Wie das Key2LE versteht das Titan Slim 2G, 3G und 4G (aber kein 5G) und kann auch VoLTE wenn man in den Tiefen der Einstel­lungs­menüs alle Funk­tionen wie "HD Voice" einge­schaltet hat. Dabei trat der Effekt auf, dass mit einer Telekom-SIM-Karte die Funk­tion erst nach einigem Herum­pro­bieren funk­tio­nierte.

Dazu geht man in "Einstel­lungen" auf Einstel­lungen - Netz­werk - erwei­tert (nach unten scrollen) - erwei­terte Anrufe - erwei­terte Anrufe akti­vieren - Advanced Calling - HD Voice Only, dann über den Pfeil oben links verlassen. Beim Tele­fonat muss das 4G-Symbol sichtbar bleiben. Ist VoLTE nicht aktiv, kann es 2-3 Klin­gel­töne dauern, bis das Telefon bei einge­henden Anrufen wirk­lich klin­gelt, weil erst von 4G nach 2G durch­pro­biert werden muss, ob eine Sprach-Verbin­dung möglich ist (Circuit-Swit­ched-Fall-Back - CSFB).

Titan Slim: Unter­schiede zum Titan Pocket im Detail

Das Original BlackBerry Key2LE (links) ist etwas heller und klarer als beim Nachfolger Titan Slim (rechts)

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Tastatur kennen wir schon vom Titan Pocket, das quasi die Soft­ware und wohl auch die Hard­ware-Vorlage für das Titan Slim gelie­fert hat. Doch es gibt auch Unter­schiede. Wenn der deut­sche Zeichen­satz einge­stellt ist, liefert die Tasten­folge Alt+Z das aufge­druckte Ausru­fezei­chen, die Tasten­folge ALT+Y das ")"(Klammer-Zu) Zeichen. Dazu immer nach­ein­ander - nicht gemeinsam - tippen. Über eine einge­blen­dete virtu­elle Tastatur könnte man schnell zwischen Zeichen­sätzen (z.B. US QWERTY und DE QWERTZ) wech­seln, sofern man das intern durch Konfi­gura­tion "vorbe­reitet" hat.

Im Inneren des Titan Slim arbeitet, wie beim Titan Pocket, der Helio P70 (MT6771V/CT) SoC-Chip­satz von Mediatek, der 8 Kerne hat. Vier davon takten bis 1,99 GHz (Cortex A53) und vier weitere bis 2,11 GHz (Cortex A73). Ihm stehen 6 GB RAM Spei­cher zur Verfü­gung.

Das "dicke "Smart­phone ist mit einem 4,2 Zoll großen Display ausge­stattet (also minimal kleiner als beim Key2LE) und löst mit 768 x 1280 Pixeln deut­lich schwä­cher als das Key2LE auf. Die Grafik wird vom Mail-G72 (GPU) ange­steuert.

Programme wie der DB-Navi­gator, der beim "Pocket" Probleme machte, funk­tio­nieren mit dem größeren Display des "Slim" wie gewohnt und einwand­frei.

Wer einen Kopf­hörer (nicht im Liefer­umfang) anschließen möchte, wird sich über die fehlende 3,5-mm-Klin­ken­buchse wundern. Im Karton ist aber tief unten ein hand­licher Adapter von USB-C auf Klinke versteckt, der dieses Manko löst. Dann kann auch das einge­baute UKW-FM Radio mit RDS-Anzeige verwendet werden.

Im Alltag ist das Gerät ausrei­chend flott, wenn es darum geht, E-Mails abzu­rufen, zu lesen oder zu beant­worten bzw. Infor­mationen auf Webseiten zu sammeln. Für inten­sive Gamer ist das Gerät sicher­lich nicht gedacht.

Auch die mit 48 MP ange­gebene Kamera ist nicht dafür gedacht, höchst­auf­lösende Titel­bilder für Mode­maga­zine zu schießen. Für Schnapp­schüsse bei Tages­licht ist sie jedoch durchaus ausrei­chend.

Vor dem Texten richtig einstellen

Um einen Kopfhörer anzuschließen, wird ein mitgelieferter USB-C auf Klinke-Adapter benötigt

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Auch beim Titan Slim muss wie schon beim Pocket etwas Einstell­arbeit vorge­nommen werden, bevor die Tastatur ihre Vorteile voll entfalten kann.

Einstel­lungen - Apps & Benach­rich­tigungen - erwei­tert - Stan­dard Apps - Stan­dard Apps - "App für digi­talen Assis­tenten" - Option "Keine" auswählen.

Einstel­lungen - Bedie­nungs­hilfen - System­steue­rung - Bedie­nung über Gesten auf "Aus" (Schie­beschalter oben) stellen.

Einstel­lungen - Sprache und Eingabe - Tasta­turen - Kika Keyboard - Physi­sche Tastatur aws9523-key

Einstel­lungen, Intel­ligente Hilfe, weitere Einstel­lungen, Home-Tasten­funk­tion

Die virtu­elle Tastatur bzw. die Sonder­zei­chen sollte man einge­schaltet lassen, weil es vieles verein­facht.

Schwach­punkt WLAN

Ein wesent­licher Schwach­punkt des Titan Pocket ist auch beim Titan Slim geblieben: Das WLAN. Mult­iband-WLAN- oder MESH-WLAN mag der Chip­satz irgendwie nicht, was Unihertz offen zugibt. Es kann immer wieder vorkommen, dass die WLAN-Verbin­dung aus heiterem Himmel abreißt. Hat man die Möglich­keit, den eigenen Router z.B. im Gast­zugang auf WPA/WPA2 (2,4 GHz) einzu­stellen, sollte es eini­ger­maßen glatt laufen. Unter­wegs sollte man sich eher auf seinen Mobil­funk­ver­trag mit ausrei­chend Daten­volumen verlassen, als auf unbe­kannte und oft wack­lige WLAN-Netze.

Ein Fazit

Wer noch einen BlackBerry Key2LE sein eigen nennt, sollte sich gut über­legen, ob man sich davon trennen will. Klar, wenn im Alltag benö­tigte Busi­ness-Soft­ware wie z.B. Slack nicht mehr funk­tio­niert, kann ein Wechsel zwin­gend notwendig werden.

Für das Key2LE spricht die gute Verar­bei­tung und das gehär­tete Android. Dagegen spricht, dass es partout keine Updates mehr dafür gibt und damit sind die Tage dieses Tele­fons leider gezählt.

Das Titan Slim ist zwar nicht ganz doppelt so dick, liegt aber trotzdem gut in der Hand. Wie lange es dafür aktu­elle Updates geben wird, ist schwer zu sagen, da der Chip­satz-Hersteller Mediatek hier als "beson­ders zurück­hal­tend" gilt. Wie beim kleinen Bruder Titan Pocket sollte man besser nicht auf Android 12 oder 13 hoffen, wohl aber auf das eine oder andere Google-Android-Sicher­heits­update. Auf 5G zu verzichten ist im Augen­blick noch kein Drama, doch mit zuneh­mender Daten­nut­zung und Netz­ausbau müsste Unihertz so bald als möglich mit einem 5G-Modell nach­ziehen.

Bleibt der abso­lute Plus­punkt: Das Titan Slim ist offenbar derzeit das einzige aktu­elle Smart­phone mit echter Tastatur, da alle anderen Hersteller in dem Glauben "das will doch niemand" einen großen Bogen darum machen.

Wer in einer hoch­sicheren Umge­bung arbeitet, könnte bei einem Smart­phone "direkt aus China" gewisse Bedenken haben, ob es darin irgend­welche verste­cken "Back­doors" gibt oder geben könnte. Mit einem Sicher­heits­pro­gramm wie ESET Secu­rity konnten wir sowohl beim Titan Pocket als auch beim Titan Slim bislang keine Beson­der­heiten entde­cken, was natür­lich keine 100-prozen­tige Sicher­heits­garantie sein kann.

Was wird das Titan-Slim nun kosten?

Während der Kick­starter Kampagne konnte das Titan Slim zu Preisen ab etwa 1800 HK$ (ca. 220 Euro) erstanden werden. Aktuell liegt der Endpreis für "Früh­besteller" aktuell bei 319 Euro (im Menü "Euro Region" auswählen) auf der Webseite des Herstel­lers. Die Auslie­ferung soll dann ab dem 15. August erfolgen. Auch bei Amazon dürfte das Gerät bald bestellbar sein. Als regu­lärer Preis werden 329 Euro genannt.