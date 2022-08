teltarif.de Talk: Das sind aktuelle Blackberry-Alternativen

Podcast zu Blackberry-Alternativen

Bild: teltarif.de Bis 2007 hatte fast jedes Smart­phone, das auf den Markt kam, eine physi­sche Tastatur. Dann stellte Steve Jobs das iPhone vor, das sich ausschließ­lich über einen Touch­screen steuern lässt. Nach und nach über­nahmen nahezu alle Hersteller das Konzept von Apple und verzich­teten auf eine echte Tastatur bei ihren Smart­phones. Doch es gibt Ausnahmen, über die wir in der aktu­ellen Podcast-Episode mit teltarif.de-Redak­teur Henning Gajek spre­chen.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player.

Darüber spre­chen wir heute

Bild: teltarif.de Black­berry hatte bis zuletzt zwar eine nur noch kleine, aber treue Fange­meinde. An diese richtet sich nun der Hersteller Unihertz, der nun schon mehrere Smart­phones auf den Markt gebracht hat, die neben einem Touch­screen auch eine echte Tastatur an Bord haben. Erst vor wenigen Wochen ist das Unihertz Titan Slim auf den Markt gekommen, das den letzten, von TCL produ­zierten, Black­berrys sehr ähnlich sieht.

Aber auch Unihertz Titan und Titan Pocket erin­nern mit ihrem Form­faktor an die Hand­helds der kana­dischen Firma, die ihr Geld heute mit Soft­ware verdient. Was unter­scheidet die Unihertz-Geräte von einem "echten" Black­berry und wo gibt es Gemein­sam­keiten? Welche Vor- und Nach­teile bringen die Geräte mit sich? In welchen Punkten müssen Käufer mögli­cher­weise auch Abstriche machen? Das sind Fragen, die wir in der neuen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de bespre­chen.

