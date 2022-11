Unihertz Jelly 2E: Mini-Handy ist ab sofort vorbestellbar

Mit dem Jelly 2E bringt Unihertz eine Alter­native zum Jelly 2 auf den Markt, die eben­falls durch Mini­malismus glänzt. Was der Winz­ling, der ab sofort vorbe­stellbar ist, auf dem Kasten hat, erfahren Sie hier.

Super­kleines Android-Handy gefällig? Voilà: das Unihertz Jelly 2E. Während andere Hersteller offenbar danach streben, ihren Smart­phones immer größere Screens zu verpassen, setzt Unihertz bei seinem Neuling auf puren Mini­malismus.

3-Zoll-Display mit Corning Gorilla Glass

Das Display ist dementspre­chend nur 3 Zoll klein und löst mit 854 mal 480 Pixel auf. Corning Gorilla Glass schützt den Bild­schirm vor Krat­zern. Die Ränder über und unter dem Screen fallen recht üppig aus - irgendwo muss die ganze Technik ja hin. Insge­samt kommt das silber­graue Gehäuse auf etwas pumme­lige aber immer noch hand­liche 95 mal 49,4 mal 16,5 mm. Unihertz Jelly 2E: Linke Seite und Front

Bild: Unihertz Mit nur 2000 mAh fällt leider auch die Akku­kapa­zität recht spär­lich aus. Der Hersteller beschei­nigt der Kraft­zelle, dass sie nach einer Voll­ladung drei Tage lang im Standby durch­hält.

16-MP-Kamera und ein mäßig starker Prozessor

Auf der Gerä­terück­seite sitzt die 16-MP-Haupt­kamera und unter ihr ein LED-Blitz sowie der Finger­abdruck­sensor. Eine 8-MP-Selfiecam entde­cken wir neben dem Laut­spre­cher­gitter im oberen Display­rand. Unihertz Jelly 2E: Backcover und linke Seite

Bild: Unihertz Den Antrieb über­nimmt ein 1,8 GHz MediaTek Helio A20 mit vier Kernen. Das ist nun wirk­lich nicht der leis­tungs­stärkste Prozessor; aller­dings dürfte die Erwar­tungs­hal­tung jener Kunden, die ein Mini-Einstiegs- oder Zweit­handy erwerben, auch nicht in Rich­tung High-End-Gaming-Leis­tung gehen.

Erwei­ter­barer Spei­cher und Dual-Sim mit LTE

Der Arbeits­spei­cher beläuft sich auf 4 GB, der mittels MicroSD-Karte erwei­ter­bare Flash-Spei­cher fasst 64 GB. Hier kommen wir auch schon zum Hybrid-Slot, der entweder eine Nano-SIM-Karte und eine MicroSD-Karte oder zwei Nano-SIM-Karten für den Dual-Betrieb in 2G-, 3G- oder 4G-Netzen gleich­zeitig beher­bergen kann. 5G unter­stützt das Jelly 2E nicht, und auch auf NFC muss man bei diesem Winz­ling verzichten. Einfach winzig: Das Unihertz Jelly 2E

Bild: Unihertz Ein kleines High­light bietet ein knall­roter, frei program­mier­barer Button an der rechten Gerä­teseite, der mit häufig genutzten Funk­tionen oder der Lieb­lings­anwen­dung belegt werden kann. Unter dem Drücker befinden sich der Hybrid-Slot und ein USB-Type-C-Anschluss, darüber liegt der Home-Button. An der Ober­kante des Smart­phones hat Unihertz löbli­cher­weise einen 3,5-mm-Audio­anschluss für das Headset ange­sie­delt.

Infrarot, Blue­tooth und GPS

Dank eines Infra­rot­sen­sors lässt sich das Jelly 2E als Fern­bedie­nung für den Fern­seher oder andere kompa­tible Geräte nutzen. Zur weiteren Ausstat­tung gehören Wifi, Blue­tooth 4.1 und GPS. Werks­seitig läuft das 110 Gramm leichte Handy mit Android 12.

Das Unihertz Jelly 2E können Sie ab sofort für 159,99 US-Dollar direkt beim chine­sischen Hersteller vorbe­stellen. Dieser verschickt es ab Dezember auch in die EU. Anfal­lende Einfuhr­abgaben muss der Käufer natür­lich selbst über­nehmen. Wer nicht so lange warten will, bekommt hier­zulande bereits das Unihertz Jelly 2.

