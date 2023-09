Vodafone: CallerID zeigt unbekannte Anrufer mit Text an

Eine Studie hat ermit­telt, dass drei von vier Personen "wich­tige Tele­fonate" verpasst hätten, weil sie nicht wussten, wer da gerade anruft.

Voda­fone will daher eine neue Funk­tion namens "CallerID" einführen. Sie soll per Anzei­getext verraten, wer gerade anruft, auch wenn Name und Nummer des Anru­fers noch gar nicht im eigenen Tele­fon­buch gespei­chert sind.

Mit im Boot: First Orion

Wenn Unbekannte anrufen, gehen viele Leute nicht dran. Die CallerID soll auch unbekannte Anrufer mit Namen nennen

Foto: Vodafone Dazu hat sich Voda­fone Hilfe vom in den USA behei­mateten Dienst­leister "First Orion" geholt und möchte die Funk­tion den ersten Geschäfts­kunden anbieten. Voda­fone selbst setzt diese Funk­tion "CallerID" nach eigenen Angaben seit 2021 im eigenen Kunden-Service ein.

Voda­fone erhofft sich davon, die Bereit­schaft der ange­rufenen Personen, einge­hende Anrufe bei "wich­tigen" Themen anzu­nehmen, zu erhöhen. CallerID könne "ab sofort" von Firmen, Behörden und Co. genutzt werden.

30 Zeichen im Display

Mit CallerID von Voda­fone sollen zusätz­liche Infor­mationen des Anru­fenden von bis zu 30 Zeichen Länge im Display des Empfänger-Smart­phones anzeigt werden. Bedin­gung sei, dass das Smart­phone des Kunden Tele­fonie über LTE (VoLTE) unter­stützt.

"Wir kenn­zeichnen bereits einen Groß­teil der ausge­henden Anrufe von Voda­fone mit der ID 'Voda­fone' und einem zusätz­lichen Anruf­grund, wie etwa 'Fest­netz-Angebot' oder 'Service-Partner' im Display", erklärt Ralf Kaumanns, verant­wort­licher Produkt-Manager für CallerID bei Voda­fone Deutsch­land. "So sehen die Kundinnen und Kunden auch bei einer unbe­kannten Rufnummer, die nicht in ihrem Tele­fon­buch abge­spei­chert ist, dass Voda­fone anruft. Das Anrei­chern der Rufnum­mern im Teles­ales-Bereich, bei Service-Part­nern und den Voda­fone-Shops ist bereits ein voller Erfolg: Wir konnten die Anzahl der hoch­wer­tigen Verkaufs­gespräche signi­fikant erhöhen und damit mehr Umsatz gene­rieren. Zudem stärken wir mit CallerID das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden in Voda­fone und unseren Auftritt als Trusted Partner."

Heute verzeichne Voda­fone jeden Monat bereits eine halbe Million Tele­fon­gespräche, bei denen der Anruf dank CallerID um weitere Infor­mationen "ange­rei­chert" wird.

Netz­basierte Lösung - ohne extra App

"CallerID ist eine netz­basierte Lösung, bei der keine zusätz­liche App auf den Smart­phones für Verar­bei­tung und Anzeigen der Infor­mation erfor­der­lich ist. Die Mobil­tele­fone müssen ledig­lich VoLTE unter­stützen. Das macht es beson­ders einfach für unsere Kundinnen und Kunden", sagt Matthew Wroblewski, Product Manager CallerID der Voda­fone Gruppe. "Die Tech­nologie basiert auf dem Konzept 'Network as a Platt­form'. Die dafür notwen­dige Service-Platt­form wird von RealNetworks im Auftrag von Voda­fone entwi­ckelt und operativ betrieben. Einmal an diese Platt­form ange­schlossen, können Reseller wie First Orion den Service vermarkten, akti­vieren und admi­nis­trieren."

Temim Nawaf Adwan, Mana­ging Director Inter­national Branded Commu­nica­tion bei First Orion, sagt: "Der Einstieg in den 'Branded Calling' Markt unter­streicht das Enga­gement von Voda­fone Deutsch­land, das Tele­fon­erlebnis für Unter­nehmen und Verbrau­cher weiter zu verbes­sern. First Orion ist der welt­weit führende Anbieter von 'Branded Calling' Kommu­nika­tions­lösungen und damit bestens posi­tio­niert, um dem Carrier das nötige Know-how für einen möglichst effek­tiven Einstieg in den CallerID Markt zu bieten."

Viele Fragen offen

Doch es bleiben noch viele Fragen offen. Unklar ist derzeit, ob der Dienst nur im Voda­fone-Netz oder auch in anderen Netzen nutzbar ist. Unklar ist auch, ob Privat­kunden diesen Dienst aktiv nutzen können, indem sie etwa den eigenen Namen der Gegen­stelle präsen­tieren, die sie viel­leicht noch nicht kennt.

Weiterhin ist nicht bekannt, ob es eine zuver­läs­sige Sicher­heit gibt, dass diese CallerID auch "veri­fiziert" ist, also ob wirk­lich das genannte Unter­nehmen dran ist oder ob unse­riöse Call­center diese Kennung "faken" können, um weiterhin ahnungs­lose Verbrau­cher mit ihren in der Regel unge­wollten Werbe­anrufen "über­fallen" können. Auf unsere Rück­fragen an verschie­dene Netz­betreiber lagen uns bei Redak­tions­schluss noch keine Antworten vor.

Ausblick und zukünf­tige Entwick­lungen

Bei Voda­fone erwartet man von der Funk­tion sehr viel: Mehr als 30 Millionen Voda­fone-Mobil­funk-Kunden könnten profi­tieren. Man sei im Austausch mit weiteren Markt­teil­neh­mern. Künftig sollen auch Logos und Kurz­videos auf den Handy-Displays ange­zeigt werden könnnen.

CallerID würde neue Anwen­dungs­sze­narien und ein besseres Kunden­erlebnis schaffen, meint Voda­fone. Es könnte aber auch den Frust bei den Kunden stei­gern, die auf ihrem Handy von Werbe­anrufen aller Art verschont bleiben wollen. Immerhin wissen sie dann, bei welchem Anrufer sie nicht abheben brau­chen.

