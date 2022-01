Gegen die Wegwerfgesellschaft: Index zur Reparierbarkeit

Smart­phones, Laptops, Fern­seher - viele Geräte lassen schon nach kurzer Nutzungs­dauer den Berg an Elek­tro­schrott weiter wachsen. Um das zu ändern, setzt die Bundes­regie­rung auch auf neue Hinweise für die Verbrau­cher.

Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher in Deutsch­land sollen nach Plänen der Bundes­regie­rung defekte Handys oder andere Produkte künftig leichter repa­rieren lassen können. „Mit dem Recht auf Repa­ratur werden wir einen wich­tigen Schritt aus der Wegwerf­gesell­schaft gehen“, sagte Bundes­ver­brau­cher­schutz­minis­terin Steffi Lemke (Grüne) der Deut­schen Presse-Agentur in Berlin. „Sinn­voll ist ein Repa­rier­bar­keits-Index, auf dem man erkennen kann, wie repa­rier­freund­lich ein Produkt ist“, so Lemke.

Recht auf Repa­ratur im Koali­tions­ver­trag

Viele defekte Geräte ließen sich reparieren, wenn Ersatzteile und Unterlagen bereit stünden. Es soll ein "Recht auf Reparatur" geben.

SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koali­tions­ver­trag ein „Recht auf Repa­ratur" ange­kün­digt. Lebens­dauer und Repa­rier­bar­keit eines Produktes sollen laut den Koali­tions­plänen „zum erkenn­baren Merkmal der Produkt­eigen­schaft" werden. Lemke verwies darauf, dass Frank­reich bereits mit einem Repa­rier­bar­keits-Index voran­gegangen sei. Hier war Anfang vergan­genen Jahres ein Index (PDF dazu) einge­führt worden, der anhand verschie­dener Krite­rien darüber infor­miert, wie einfach sich Smart­phones, Laptops, Fern­seher, Rasen­mäher oder andere Geräte repa­rieren lassen. Lemke sagte: „Ich möchte das im euro­päi­schen Kontext entwi­ckeln und in Deutsch­land einführen."

VZBV fordert, Recht bis März auf den Weg zu bringen

Der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band hatte die Bundes­regie­rung zum Jahres­wechsel aufge­for­dert, das geplante Recht auf Repa­ratur bis Mitte März auf den Weg zu bringen. Lemke sagte nun: „Ich will eine breite gesell­schaft­liche Debatte anstoßen, die uns ein neues Verständnis für den Umgang mit Konsum­arti­keln bringt. Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher sollen Produkte möglichst lange nutzen können.“

Vorgaben auf EU-Ebene

Auf EU-Ebene gibt es bereits Repa­ratur­vor­gaben. So müssen Hersteller von Wasch­maschinen, Spül­maschinen, Kühl­schränken und anderen großen Haus­halts­geräten dafür sorgen, dass Ersatz­teile sieben bis zehn Jahre lang verfügbar sind. Vermin­dert werden sollen die enormen Mengen Elek­tro­schrott, die jähr­lich in Europa anfallen. Im Schnitt produ­ziert jeder Bundes­bürger im Jahr mehr als zehn Kilo Elek­tro­schrott. Laut Euro­päi­schem Parla­ment werden nur 42 Prozent des in der EU anfal­lenden Elek­tro­schrotts recy­celt.

Was bedeutet das konkret?

Lemke skiz­zierte, was ein „Recht auf Repa­ratur“ aus ihrer Sicht konkret bringen soll. „Ganz konkret bedeutet das zum Beispiel:

Smart­phones und Tablets müssen so gebaut sein, dass ihr Akku und ihre Einzel­teile - soweit tech­nisch machbar - auf einfache Weise heraus­genommen und ausge­tauscht werden können.“

Indus­trie im Prinzip dafür, aber...

Die Grünen-Poli­tikerin ergänzte weiter: „Niemand soll in Zukunft ein funk­tio­nie­rendes Mobil­telefon wegwerfen müssen, nur weil der Akku nicht mehr funk­tio­niert.“

Die Indus­trie hatte im Grund­satz offen auf die Pläne reagiert - aber je nach Produkt diffe­ren­zierte Lösungen ange­mahnt. Bei großen Haus­halts­geräten könne es ökolo­gisch sinn­voller sein, neue, ener­gie­effi­ziente Produkte zu kaufen, als alte zu repa­rieren, hatte der Bran­chen­ver­band BDI ange­merkt. Der Digi­tal­ver­band Bitkom hatte gemahnt, wenn künftig sämt­liche Ersatz­teile auf Halde produ­ziert und einge­lagert würden, könne die Umwelt­bilanz negativ werden.

Zugang zu Ersatz­teilen und Repa­ratur­anlei­tungen

Im Koali­tions­ver­trag ist auch ein Zugang der Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher zu Ersatz­teilen und Repa­ratur­anlei­tungen vorge­sehen. Hersteller sollen während der übli­chen Nutzungs­zeit zudem Updates bereit­stellen müssen.

