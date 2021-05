Eco Rating: 5 große Netzbetreiber gründen Umwelt-Initiative

Trotz aller Konkur­renz arbeiten die Mobil­funk­netz­betreiber mitunter auch zusammen. Die Deut­sche Telekom, Orange (Frank­reich), Telefónica (Deutsch­land und Spanien), Telia Company (Schweden/Finn­land) und Voda­fone (Deutsch­land, Italien, England, etc.) stellen ein neues Nach­hal­tig­keits-Rating für Mobil­tele­fone vor.

Das "Eco Rating" soll ab Juni 2021 in ganz Europa einge­führt werden und wird Tele­fon­modelle von zwölf Anbie­tern umfassen. Kunden sollen "nach­hal­tige Mobil­tele­fone" erkennen können.

Einheit­liche und präzise Infor­mationen

Eco Rating ist eine Initiative von fünf großen europäischen Mobilfunknetzbetreibern

Logo: Ecoratingdevices.com Ziel sei es, so die Initia­toren, für Endkunden "einheit­liche und präzise Infor­mationen über die Umwelt­aus­wir­kungen in Zusam­men­hang mit Herstel­lung, Nutzung, Trans­port und Entsor­gung von Smart­phones und Feature-Phones" zur Verfü­gung zu stellen. Anhand des Eco Ratings sollen Betreiber und ihre Kunden die Nach­hal­tig­keit von Mobil­geräten besser bewerten und die Nach­frage nach Elek­tro­geräten mit einer höheren Nach­hal­tig­keit wider­spie­geln.

Zunächst werden Smart­phone-Modelle zwölf verschie­dener Hersteller durch die Initia­tive bewertet. Weitere Marken sollen in Zukunft folgen.

Diese Marken sind bislang dabei

Auf der Liste liest man teil­weise weniger bekannte Marken, dafür fehlen einige wich­tige Player des Marktes. Genannt werden die Bullitt Group (CAT and Moto­rola rugged phones) (also robuste Modelle), Doro (senio­ren­gerechte Tele­fone), HMD Global (unter der Marke Nokia), Huawei, MobiWire, Moto­rola/Lenovo, OnePlus, Oppo, Samsung Elec­tro­nics, TCL/Alcatel, Xiaomi und ZTE.

Bislang nicht dabei sind Apple, Sony und Google, auch die senio­ren­gerechte Marke Emporia wird nicht genannt. Beson­ders fällt aber auf, dass ausge­rechnet das nach Ansicht vieler Experten am umwelt­freund­lichsten einge­stufte Fair­phone nicht dabei ist. Warum das so ist, verraten die Initia­toren leider nicht.

Ab Juni 2021 wollen die Mobil­funk­betreiber die Eco-Rating-Kenn­zeich­nung an ihren Verkaufs­stellen in 24 Ländern in Europa einführen. Dafür wurde eine Website www.ecoratingdevices.com einge­richtet.

100 Punkte sind möglich

So könnte ein Umweltlabel von Eco Rating aussehen. Das Mustergerät hätte 65 von 100 möglichen Punkten bekommen

Grafik: EcoRatingDevices.com Jedes Mobil­telefon soll eine Gesamt­note von maximal 100 Punkten erhalten, womit die Umwelt­ver­träg­lich­keit des Gerätes über seinen gesamten Lebens­zyklus hinweg "abge­bildet werden" soll.

Darüber hinaus soll das Label fünf wesent­liche Aspekte der Nach­hal­tig­keit von Mobil­funk­geräten beleuchten und dadurch Aufschluss über Lang­lebig­keit, Repa­ratur­fähig­keit, Recy­cling­fähig­keit, Klima­ver­träg­lich­keit und Ressour­cen­scho­nung der einzelnen Geräte geben.

Fünf Mobil­funk­betreiber

Die Vorstands­vor­sit­zenden der fünf Mobil­funk­betreiber – Tim Höttges (Deut­sche Telekom), Stéphane Richard (Orange), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Allison Kirkby (Telia Company) und Nick Read (Voda­fone Group) – begrüßten gemeinsam den Start der Eco-Rating-Initia­tive:

„Es liegt in unserer gemein­samen Verant­wor­tung, auf eine nach­hal­tigere Zukunft hinzu­arbeiten. Daher sind wir der Auffas­sung, dass es Zeit für die Einfüh­rung eines einheit­lichen, bran­chen­weiten Eco-Rating-Systems ist, das für eine höhere Trans­parenz sorgt und dazu beiträgt, das Bewusst­sein der Kunden für die Umwelt­aus­wir­kungen von Mobil­tele­fonen zu schärfen.“

„Wir freuen uns darauf, zukünftig weitere Hersteller und Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter in der Eco-Rating-Initia­tive zu begrüßen, und wir hoffen, dass diese Initia­tive die gesamte Branche dazu inspi­riert, den Über­gang zu einem stärker kreis­lauf­ori­entierten Modell für Mobil­tele­fone zu beschleu­nigen.“

Die Eco-Rating-Methode

Die von den Gerä­teher­stel­lern zur Verfü­gung gestellten Infor­mationen werden einer "einheit­lichen, objek­tiven und konsis­tenten Bewer­tung" unter­zogen. Dabei sollen 19 verschie­dene Krite­rien ange­wandt werden, die zu einer Gesamt­punkt­zahl für das jewei­lige Gerät führen. Das Eco Rating soll fünf wich­tige Aspekte bewerten:

Lang­lebig­keit: Robust­heit, Akku­lebens­dauer und Garan­tie­zeit­raum des Gerätes und seiner Bestand­teile.

Repa­ratur­fähig­keit: Design des Mobil­tele­fons und Maßnahmen, wodurch Repa­ratur­fähig­keit, Wieder­ver­wend­bar­keit und Aufrüst­bar­keit des Gerätes verbes­sert und so die Nutzungs­dauer verlän­gert werden können. Je höher die Punkt­zahl in der Kate­gorie Repa­ratur­fähig­keit, desto besser schneidet das Gerät hinsicht­lich dieser Aspekte ab.

Recy­cling­fähig­keit: Erfasst wird, wie einfach das Gerät in seine Bestand­teile zerlegt und die darin verwen­deten Wert­stoffe zurück­gewonnen werden können, welche Infor­mationen dazu bereit­gestellt werden und wie leicht die Wert­stoffe recy­celt werden können.

Klima­ver­träg­lich­keit: Bewertet die Treib­haus­gas­emis­sionen des Gerätes über den gesamten Lebens­zyklus hinweg. Je höher die Punkt­zahl, desto geringer ist die Klima­belas­tung.

Ressour­cen­scho­nung: Bewertet die Auswir­kungen der im Gerät verbauten Menge an knappen Rohstoffen (z.B. Gold für die Herstel­lung von elek­tro­nischen Bauteilen) auf die Erschöp­fung von Ressourcen. Je höher die Punkt­zahl in dieser Kate­gorie, desto weniger wird die Verfüg­bar­keit knapper Rohstoffe durch das Gerät beein­träch­tigt.

Das Eco Rating basiere auf Bran­chen­kennt­nissen und bewährten Verfahren, die im Rahmen von früheren Initia­tiven zur Umwelt­kenn­zeich­nung iden­tifi­ziert wurden. Es wurde mit Unter­stüt­zung und unter Aufsicht der IHOBE (eine "staat­liche Orga­nisa­tion mit den Schwer­punkten wirt­schaft­liche Entwick­lung, Nach­hal­tig­keit und Umwelt", mit Sitz im Basken­land, Spanien) sowie unter Betei­ligung verschie­dener Gerä­teher­steller entwi­ckelt. Dabei wurden die neuesten Normen und Richt­linien der Euro­päi­schen Union, der ITU-T, der ETSI und der ISO zugrunde gelegt und bei Bedarf neue Para­meter entwi­ckelt.

24 Länder sind dabei

Das Eco Rating soll in folgenden euro­päi­schen Ländern einge­führt werden: Alba­nien, Däne­mark, Deutsch­land, Estland, Finn­land, Frank­reich, Grie­chen­land, Irland, Italien, Kroa­tien, Litauen, Nord­maze­donien, Monte­negro, Öster­reich, Polen, Portugal, Rumä­nien, Schweden, Slowakei, Spanien, Tsche­chi­sche Repu­blik, Türkei, Ungarn und dem Verei­nigten König­reich (Groß­bri­tan­nien/UK).

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Idee ist sicher löblich. Wenn dieses Siegel nur nach Herstel­ler­angaben vergeben wird, bleiben gewisse Zweifel. Besser wäre, wenn ein aner­kanntes neutrales Institut die Geräte öffnen und auf ihre Umwelt­ver­träg­lich­keit neutral unter­suchen darf. Zu bewerten wäre beispiels­weise noch, wie lange der Hersteller für seine Geräte Soft­ware-Updates bereit­stellt, die Sicher­heits­lücken schließen, was gerade bei Android-Geräten nach wie vor ein großes Problem darstellt.

Welche Rolle spielt die Wech­sel­bar­keit von Akkus bei der Bewer­tung? Sicher, auch in herme­tisch verklebten Geräten kann der Akku von Fach­leuten gewech­selt werden, aber wird das auch gemacht oder landet das Gerät nicht in irgend­einer Schub­lade, wenn das neuere Modell folgt? Wenn ein bewusst auf Umwelt­schutz und Recy­cling entwi­ckeltes Gerät wie das "Fair­phone" nicht dabei ist, kommen kriti­sche Beob­achter ins Grübeln.

Es bleibt ein kaum lösbares Problem: Wenn die Soft­ware immer weiter fort­schreitet und ältere Modelle schon von der Prozes­sor­leis­tung und den tech­nischen Daten gar nicht mehr in der Lage sind, die Anfor­derungen der Kund­schaft zu erfüllen. Hier müsste jedem Kunden, der sein altes Handy zurück­bringt eine spür­bare Prämie gezahlt werden, um diese Geräte aus ihren Dorn­rös­chen­schlaf in der Schub­lade zu befreien.

Ange­bote wie das Sichern von Daten und das Über­spielen auf das neue Gerät bieten einige Netz­betreiber und deren Shops schon an. Aber oft ist diese Prozedur aufwendig und zeit­rau­bend und unter­bleibt dann gerne. Oder die Besitzer bunkern ihre Geräte, weil sie vermeiden wollen, dass die dort gespei­cherten Daten in falsche Hände geraten.

