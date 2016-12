UMi Z: Highend-Smartphone mit Dual-SIM unter 300 Euro

Der Hersteller UMI geht in Kürze mit dem neuen Modell Z an den Start, welches einen Zehnkernprozessor, 4 GB RAM und Dual-SIM an Bord hat.

Bei seinem neuen Smartphone setzt der Hersteller auf den Zehnkern-Prozessor MediaTek Helio X27, dessen Kerne mit bis zu 2,6 GHz getaktet sind. Weiterhin sind 4 GB RAM verbaut. Für die Grafikberechnung ist die Mali-T880-MP4-GPU an Bord, welche Support für die Grafikschnittstelle OpenGL ES 3.1 bietet.

Das 5,5 Zoll große Display des UMI Z löst mit Full HD auf. Beim Gehäuse hat sich der Hersteller für ein Unibody-Case aus Aluminium entschieden. Der interne Speicher ist mit 32 GB bemessen, per microSD-Karte kann der Festspeicher um bis zu 256 GB erweitert werden. Auf dem Gerät ist Android 6 Marshmallow vorinstalliert, das OTA-Update auf Android 7 Nougat ist allerdings bereits fest zugesagt. Als Sicherheits­feature hat der Hersteller in den Home-Button einen Fingerabdrucksensor eingelassen.

Front- und Hauptkamera mit 13 Megapixel

Sowohl die Haupt- als auch die Frontkamera verfügen über einen Sensor mit 13 Megapixel. Der Quad-LED-Blitz soll für gute Resultate bei allen möglichen Lichtverhältnissen sorgen. Hobbyfilmer können das Smartphone auch zur Aufnahme von Videos in 4K-Auflösung verwenden.

LTE, Dual-SIM und Akku

Zwei SIM-Karten lassen sich per Dual-SIM nutzen Wie von aktuellen Top-Smartphones gewohnt, verfügt auch das Z von UMI über LTE (max. 300 MBits). Zu den verwendeten Frequenzen hat der Hersteller allerdings noch keine Angaben gemacht. Weiterhin ist Dual-SIM in einer Hybrid-Variante an Bord. Nutzer können wahlweise zwei SIMs oder eine SIM-Karte zusammen mit einer Speicherkarte verwenden. Der Akku des Geräts hat eine Kapazität von 3780 mAh. Geladen wird das Smartphone per USB-Typ-C. Per Schnellladefunktion soll sich der Akku innerhalb von 30 Minuten so befüllen lassen, damit der Anwender bei normaler Nutzung über den Tag kommt.

Preis und Auslieferung

Der Vorverkauf für das Gerät startet am 26. Dezember. Laut der Facebook-Seite des Herstellers soll das UMI Z für 279,99 Dollar (umgerechnet rund 270 Euro) verkauft werden. Zusätzlich müssen Nutzer noch mögliche Versandgebühren und die Einfuhrumsatzsteuer in die Kalkulation ein­beziehen. Eine Auslieferung der Geräte ist erst für das kommende Jahr vorgesehen.