Cookie-Hinweise: Wichtig oder einfach nur nervig?

Bild: dpa Alles akzep­tieren oder die Einstel­lungen anpassen? Taucht diese Frage auf einer Website auf, müssen sich Inter­net­nutzer entscheiden. In diesen Cookie-Bannern sieht fast jeder Zweite (46 Prozent) eine wich­tige Infor­mation, ergab eine Umfrage im Auftrag des Digi­tal­ver­bandes Bitkom. Ähnlich viele (43 Prozent) sind genervt, und fast jeder Dritte (32 Prozent) findet die Hinweise über­flüssig.

Jeder Zweite (52 Prozent) immerhin gab in der Umfrage an, Cookies in den eigenen Browser-Einstel­lungen zu löschen. Genau dazu raten die Verbrau­cher­zen­tralen: Wer sich beim Surfen nicht allzu sehr beob­achten lassen wolle, solle regel­mäßig alle Cookies löschen.

Am besten wird nach jedem Surfen im Netz gelöscht, mindes­tens jedoch einmal im Monat. Meist geht das über die Einstel­lungen des Brow­sers oder auf den Geräten unter "Daten­schutz" oder "Inhalts­ein­stel­lungen". Auch auto­mati­sches Cookie-Löschen nach jeder Sitzung ist einstellbar.

Dritt­anbieter-Cookies verbieten

Cookie-Hinweise auf Webseiten

Bild: dpa Über die Daten­schutz­ein­stel­lungen können Inter­net­nutzer außerdem ihrem Browser mitteilen, wie er mit Cookies verfahren soll. So können vor allem Dritt­anbieter-Cookies einge­schränkt werden.

Dafür wählt man in den Brow­ser­ein­stel­lungen unter dem Menü­punkt "Daten­schutz"/"Cookies von Dritt­anbie­tern akzep­tieren" die Option "nie akzep­tieren". Safari-Nutzer können unter dem Menü­punkt "Daten­schutz & Sicher­heit" die Option "Cross-Site­tracking verhin­dern" auswählen.

Cookies sind kleine Daten­sätze, die auf dem Gerät gespei­chert werden, man eine Webseite besucht. Vieles wird dadurch für den Nutzer einfa­cher, doch auch perso­nen­bezo­gene Infor­mationen können trans­parent und an Werbe­trei­bende über­mit­telt werden.

Mehr zum Thema lesen Sie auf unserer Ratge­ber­seite: Cookies - löschen oder nicht?