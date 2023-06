Android-Nutzer wechseln oft wegen Problemen zu iOS

Eine Umfrage eines Markt­for­schungs­insti­tuts erör­terte die Gründe, warum Android-Nutzer zu einem iPhone wech­seln. Mehr als die Hälfte der Teil­nehmer gaben dabei als Ursache Probleme mit ihrem Handy an. Alte Smart­phones hätten zum Beispiel Hard- oder Soft­ware-Probleme aufge­wiesen.

Der zweit­häu­figste Grund, um im Google-Lager die Zelte anzu­bre­chen, waren neue Features. Unter anderem sorgten eine bessere Kamera und eine intui­tivere Benut­zer­ober­fläche für den Umstieg. Die häufig in den Medien erwähnten blauen Nach­rich­ten­blasen wurden bei Android nicht vermisst.

User wech­seln oft wegen Problemen zum iPhone

Deshalb orientieren sich Android-Anwender um

Bild: CIRP Vor rund zwei Wochen haben die Analysten von CIRP ein Fünf­jah­res­hoch beim Wechsel von Android zum iPhone bekannt­gegeben. Dieselbe Firma veröf­fent­lichte jüngst eine weitere Statistik. Jene soll die Ursa­chen für den Umstieg auf die Apple-Platt­form veran­schau­lichen. Es handelt sich um Befra­gungen von US-ameri­kani­schen Nutzern. Vorige Ärger­nisse mit dem Android-Telefon war die mit Abstand häufigste Ursache. Das alte Smart­phone hatte bei 53 Prozent der Teil­nehmer keine guten Dienste mehr geleistet, da es veraltet war, eine Repa­ratur benö­tigt oder Defi­zite bei der Benut­zer­erfah­rung aufge­wiesen.

Auf Platz zwei fanden sich neue Features wieder. Beispiels­weise eine bessere Kamera, erwei­terte Zube­hör­optionen und eine eingän­gigere Benut­zer­ober­fläche wurden genannt. Für 26 Prozent der Befragten war das Anlass zum Wechsel. Inter­essan­ter­weise landete auf Posi­tion drei der Kosten­faktor. Für 15 Prozent der Teil­nehmer war ein iPhone im Vergleich zu einem High-End-Android-Handy güns­tiger als gedacht. CIRP erläu­terte, dass Rabatte dazu beigetragen hätten.

Messa­ging ist der seltenste Grund beim Wechsel

Die letzte Posi­tion der Ursa­chen für einen Umstieg von Android auf ein iPhone war das Messa­ging. Kommu­nika­tion wurde ledig­lich bei sechs Prozent der Befragten als Grund ange­geben. Zu den auf Android vermissten Features gehören iMessage und FaceTime. Im Rahmen der Erhe­bung gab kein User an, aufgrund der blauen Nach­rich­ten­blase die iOS-Platt­form zu favo­risieren.

Für die meisten Nutzer scheint dieser Unter­schied in der Visua­lisie­rung kaum eine Rolle zu spielen. Wir erin­nern uns: iMessage zeigt empfan­gene Android-Nach­richten als SMS mit grüner Sprech­blase an. (via 9to5Mac).

Am 5. Juni wird iOS 17 während der WWDC 2023 gezeigt.