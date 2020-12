Sind Shop-Preise abhängig vom verwendeten Endgerät?

An der Universität Duisburg-Essen führt ein Fahrrad-Schnellweg vorbei.

Foto: Picture Alliance / dpa Anfangs war es ein Gerücht, inzwi­schen gibt es längst Belege, doch vielen Internet-Shop­pern ist es gar nicht so bewusst. Es gibt Shops, die machen für ein und dasselbe Produkt unter­schied­liche Preise. Beispiels­weise könnten Stamm­kunden ein Produkt güns­tiger bekommen, weil sie schon viel gekauft haben, dagegen wird niemand etwas einzu­wenden haben.

Preis vom Endgerät abhängig?

An der Universität Duisburg-Essen führt ein Fahrrad-Schnellweg vorbei.

Foto: Picture Alliance / dpa Aber es gibt wohl auch Shops, die ihre Preise nach dem verwen­deten Endgerät oder dessen Betrieb­system defi­nieren. Ein Beispiel: Wer mit einem uralten Android-Handy auf die Shop-kommt, könnte ein "armer Schlu­cker" sein, dem man etwas "Gutes" tun will und einen Rabatt einräumt. Wer das aller­neu­este Modell mit dem ange­bis­senen Apfel verwendet, zahlt dann viel­leicht etwas mehr.

Licht ins Dunkel bringen

Um Klar­heit ins Dunkel zu bekommen, führt der Lehr­stuhl Unter­neh­mens- und Tech­nolo­gie­pla­nung der Univer­sität Duis­burg-Essen eine Befra­gung von Endver­brau­chern durch. Dabei geht es darum, persön­liche Erfah­rungen mit Online­shop­ping zu erfassen.

Aktuell unter­sucht die Forscher der Univer­sität, wie fair "algo­rith­men­basierte Preis­dif­feren­zie­rungs­ver­fahren" (also auf deutsch indi­vidua­lisierte/perso­nali­sierte Preise) von Verbrau­chern empfunden werden.

Daten­schutz und Trans­parenz

Bekannt­lich gibt es heute daten­schutz­recht­liche Vorgaben seit dem Inkraft­treten der DSGVO. Deshalb wird dabei auch unter­sucht, ob unter­schied­liche "Trans­parenz­stufen der Kennt­lich­machung" das Fair­ness-Empfinden der Nutzer beein­flussen können. Mit der Erhe­bung soll Aufklä­rungs­arbeit geleistet werden, da viele Inter­net­nutzer sich kaum bis gar nicht darüber im Klaren sind, dass es diese Form der Preis­dif­feren­zie­rung gibt.

Die Forschungs­ergeb­nisse haben am Ende gewal­tige Bedeu­tung für alle Teil­nehmer der Branche auf.

Daten bleiben vertrau­lich und anonym

teltarif.de-Leser können nun an dieser Umfrage teil­nehmen. Zu gewinnen gibt es nichts, außer dem guten Gefühl etwas für die Forschung und Lehre beigetragen zu haben. Wir werden später über die Ergeb­nisse berichten. Alle Angaben der Umfra­geteil­nehmer werden komplett anonym behan­delt, d.h. die Antworten werden ohne Namen und Adresse verar­beitet. Das bedeutet, die Angaben können nicht mit der einzelnen Person, die an der Umfrage teil­nimmt, in Verbin­dung gebracht werden und werden auch nicht an Dritte weiter gegeben werden, die Gesamt­ergeb­nisse der Umfrage dann am Ende schon.

Der Lehr­stuhl wird übri­gens von Univ.-Prof. Dr. Torsten J. Gerpott geleitet, der teltarif.de-Lesern durch seine regel­mäßigen Gast­bei­träge und als fundierter Kenner der Tele­kom­muni­kations-Branche bekannt sein dürfte. Die Umfrage wurde von Dipl.-Kfm. Tobias Mikolas, M.Sc. erstellt.

Der aktu­elle Gast­bei­trag von Prof. Torsten J. Gerpott analy­siert die Preise für Vorleis­tungen der Deut­schen Telekom an ihre privaten Mitbe­werber.