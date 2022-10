Alle wollen 5G, aber keiner kann es sich leisten?

Die Freenet AG ist Dach­gesell­schaft und neuer Marken­name. Den meisten war sie bisher mit den Marken Mobilcom-Debitel, Klar­mobil - früher auch Talkline, Unicom, Cellway, Dplus, Dekra­phone, Dekratel, und Axicon - bekannt, die im Laufe der Zeit alle bei freenet gelandet sind.

Im Auftrag des Unter­neh­mens wurde unter deut­schen Mobil­funk­nut­zern eine Umfrage im Rahmen von Online-Inter­views durch­geführt. Ziel­gruppe der Befra­gung waren Personen zwischen 18 und 69 Jahren, 635 Personen wurden befragt, was pro Inter­view rund acht Minuten dauerte.

Das Ergebnis: Nutzer beklagen zu wenig Wett­bewerb und bemän­geln hohe Preise. Eine deut­liche Mehr­heit der Befragten fordert Wett­bewerbs­för­derung durch den Gesetz­geber, wie immer das auch aussehen möge.

Das Netz der fünften Mobil­funk­genera­tion (5G) ist zwei­fels­frei der derzeit modernste Stan­dard der mobilen Kommu­nika­tion und bietet im Ideal­fall vor allem höhere Geschwin­dig­keiten bei der Daten­über­tra­gung und somit gerin­gere Lade- und Latenz­zeiten für die Geräte.

5G noch kein Stan­dard für alle

Der Markenname freenet stand zunächst für günstiges Internet. Heute gehört Telekommunikation und digitales Leben generell dazu

Logo: freenet AG Doch der neue Mobil­funk­stan­dard sei "längst noch kein Stan­dard für alle Bevöl­kerungs­gruppen" und werde häufig als "nicht finan­zier­bares Luxusgut empfunden", so das Ergebnis einer Studie, die das Markt­for­schungs­unter­nehmen infas quo im Auftrag der freenet AG durch­geführt hat. Der Name "infas" dürfte TV-Zuschauern aus den sonn­täg­lichen Wahl­hoch­rech­nungen bekannt sein.

Zurück zum Mobil­funk: Viele Faktoren seien den Mobil­funk­nut­zern derzeit bei ihrem Vertrag wichtig, fand infas quo heraus. Die Menschen achten vor allem auf eine gute Netz­abde­ckung in der Stadt (27,3 Prozent) sowie im länd­lichen Raum (25,2 Prozent). Aber es entscheidet auch der Geld­beutel: Dicht gefolgt auf Platz 3 der Entschei­dungs­kri­terien liegen die monat­lichen Kosten.

Mehr als jeder fünfte Befragte (21,6 Prozent) gibt an, dies bei der Auswahl des Mobil­funk­ver­trags beson­ders zu berück­sich­tigen. Damit sind die Kosten noch wich­tiger als ein passendes Daten­volumen (10,9 Prozent).

Doch die Kosten von 5G-Mobil­funk­ver­trägen bedingten häufig die Nach­frage. Schnelle 5G-Technik könnten sich nur wenige leisten, sagen mehr als ein Drittel der Befragten (37,3 Prozent).

Geringer Wett­bewerb

Hollerstraße 126 in Büdelsdorf bei Rendsburg. Hier fing mit Mobilcom alles an

Foto: Freenet AG Ein Punkt, der von den Umfra­geteil­neh­mern mit Besorgnis beob­achtet werde, sei der geringe Wett­bewerb auf dem Mobil­funk­markt. Zu wenige Anbieter und ungleiche Wett­bewerbs­bedin­gungen werden zu persön­lichen Nach­teilen führen, so die Ängste der Befragten. Mehr als 70 Prozent äußern diese Bedenken (70,4 Prozent). Über­durch­schnitt­lich häufig sieht das eine Ziel­gruppe als Problem: Fami­lien mit Kind (77,7 Prozent) bezie­hungs­weise Haus­halte mit mehr als drei Personen (74,3 Prozent) bewerten die derzei­tige Markt­situa­tion am kritischsten.

Die Wett­bewerbs­bedin­gungen müssen für alle Mobil­funk­anbieter gleich sein, das sagen 76,2 Prozent der Befragten. Fast die Hälfte spricht sich für größere Anbie­ter­viel­falt aus, damit durch mehr Wett­bewerb auch die Preise sinken (49,1 Prozent). Stär­kerer Wett­bewerb auf dem 5G-Markt wird daher positiv empfunden und kommt den Sorgen über die monat­lichen Mobil­funk­kosten entgegen.

Politik: Verant­wor­tung für faire Rahmen­bedin­gungen?

Doch wie kann fairer Wett­bewerb herge­stellt werden? Darüber herrscht unter den Befragten in der Mehr­heit Einig­keit: Der Groß­teil sieht neben der Wirt­schaft auch die Politik in der Verant­wor­tung, wenn es darum geht, gute Mobil­funk­ange­bote für die Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher sicher­zustellen.

Mehr als jeder zweite Befragte nimmt zwar die Mobil­funk­unter­nehmen in die Pflicht, wünscht sich aber gleich­zeitig, dass die Politik den Wett­bewerb auf dem Mobil­funk­markt gesetz­lich regelt (53,8 Prozent). Fast jeder achte Befragte sieht sogar nur die Politik in der Pflicht (12,3 Prozent). Ein alter Hase der Branche: freenet CCO Rickmann von Platen

Foto: freenet AG / David Maupilé Rick­mann von Platen, Vorstand Part­ner­bezie­hungen (CCO) der freenet AG, erklärt, um was es geht: „Deut­sche Verbrau­cher wünschen sich faire Preise und adres­sieren damit ein riesiges Defizit: Den fehlenden Wett­bewerb. Die oligo­polis­tischen Struk­turen des Mobil­funk­marktes bieten kein trag­fähiges Funda­ment für eine leben­dige Anbie­ter­land­schaft. Digi­tale Teil­habe wird nie erreicht, wenn der gesell­schaft­liche Zugang zu 5G nicht geklärt ist. 5G darf nicht zur Über­hol­spur wohl­habender Verbrau­cher­gruppen werden. Mit der bevor­ste­henden 5G-Frequenz­ver­gabe können faire Rahmen­bedin­gungen auf dem Mobil­funk­markt herge­stellt werden. Diens­tean­bieter, wie die freenet, stehen in den Start­löchern, auch bei 5G für inten­siven Preis- und Inno­vati­ons­wett­bewerb zu sorgen. Gesell­schaft­liches Ziel muss sein, allen Mobil­funk­anbie­tern die Teil­nahme am 5G-Wett­bewerb zu ermög­lichen und so für verbrau­cher­freund­liche und attrak­tive 5G-Ange­bote zu sorgen.“

Wer ist freenet?

Das Unter­nehmen und die Dach-Marke "freenet" bieten Produkte und Dienste rund um die Themen Mobil­funk, Internet und TV-Enter­tain­ment an. Bekann­testes Testi­monial ist der Pop- und TV-Star Dieter Bohlen "Alles mega". Das Unter­nehmen ist online sowie in rund 520 eigenen Shops direkt erreichbar.

Ferner werden die Ange­bote im Technik-Fach­handel, in Elek­tronik­märkten und in den Filialen der Marke GRAVIS (auto­risierter Apple-Partner) ange­boten.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

5G ist in vielen Mobil­funk-Tarifen längst seri­enmäßig inklu­diert, teil­weise auch schon bei Prepaid, derzeit aber nur bei den Original-Netz­betrei­bern. Offenbar geben die Netz­betreiber den Wieder­ver­käu­fern (Resel­lern, also Service-Provider) noch nicht gene­rell frei. Die Netz­betreiber möchten die "Wertig­keit" von 5G möglichst lange hoch halten. Ähnlich verlief es seiner­zeit auch bei 4G (LTE), das erhielten die Service-Provider auch relativ spät, es sei denn in den (auch bei freenet erhält­lichen) "Original-Netz­betreiber-Tarifen", da gibt es 5G auch heute schon, aller­dings nicht zum Schnäpp­chen-Preis.

Die Ergeb­nisse der Umfrage sind kritisch zu sehen, denn: Einfache 5G-fähige Geräte gibt es schon für etwa 150 Euro (z.B. das Oppo A54 5G), das kann das Problem also nicht sein.

Die Kern-Message von Freenet an die Manager von Telekom, Voda­fone und o2 lautet eher: "Wir wollen jetzt endlich auch 5G und zwar im "güns­tigen" Preis­seg­ment verkaufen dürfen. Die Antwort der etablierten Netz­betreiber könnte lauten: Wir sollen flächen­deckende Höchst­leis­tungs­netze aufbauen und brau­chen dafür jeden Cent. Im Hinter­grund rufen die Anteils­eigner: Wir wollen maxi­male Rendite sehen. Und der Wunsch der preis­bewussten Kund­schaft lautet: Wir wollen am liebsten eine "Alles drin Mobil­funk­flat­rate" für maximal 10-20 Euro im Monat.

Unsere Empfeh­lung lautet: Verglei­chen Sie die Preise: Schon heute können Sie für monat­lich 10 bis 20 Euro 5G bekommen. Wenn aber das komplette digi­tale Leben nur noch via Handy statt­finden soll, wird es empfind­lich teurer. Da hat die Umfrage recht.

Wer preis­bewusst ist, kann bei Klar­mobil, einer Marke von freenet, aber auch in den "Green"-Tarifen von freenet (vormals Mobilcom-Debitel), punk­tuell sehr güns­tige Ange­bote (meist ohne 5G) erwi­schen. Vor der einer Bestel­lung unbe­dingt alle Neben­bedin­gungen prüfen, ob es passt.