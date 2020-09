Ulefone Armor 8 5G: Outdoor-Handy mit modernem Mobilfunk

Bislang gab es kein voll­wer­tiges Outdoor-Smart­phone mit 5G-Daten­funk, das neue Ulefone Armor 8 5G nimmt in dieser Hinsicht eine Vorrei­ter­rolle ein. Das Rugged-Mobil­gerät ist nach den Stan­dards IP68, IP69K und MIL-STD-810 gegen diverse Umwelt­wein­flüsse wie Staub, Wasser, Stürze und extreme Tempe­raturen geschützt. Eine Triple-Kamera und ein groß­zügig bemes­sener Spei­cher (8 GB RAM, 256 GB Flash) zählen zur weiteren Ausstat­tung. Damit das Ulefone Armor 8 5G unter­wegs nicht zu schnell den Geist aufgibt, wurde ein Akku mit 5080 mAh inte­griert. Erscheinen soll der Outdoor-Profi im November.

5G-Handy für Aben­teurer und Sportler

Mit Rugged-Gehäuse: Ulefone Armor 8 5G

Ulefone Wer häufig Wande­rungen, Berg­bestei­gungen oder Fahr­rad­touren unter­nimmt, weiß ein gutes Outdoor-Smart­phone zu schätzen. Demnächst gibt es ein solches in Form des Ulefone Armor 8 5G auch als 5G-Vari­ante. Für den modernen Mobil­funk sorgt der Chip­satz MediaTek Dimen­sity 800. Dieser vereint neben dem 5G-fähigen Modem eine Octa-Core-CPU (bis zu 2 GHz Takt) und die GPU Mali-G57 MC4. Laut Hersteller sei eine Geschwin­dig­keit von bis zu 450 MBit/s im Down­load und 114 MBit/s im Upload möglich. Bislang gab der Konzern noch nicht alle Infor­mationen preis, so müssen wir etwa abwarten, wie hoch das 6,1 Zoll messende Display auflöst. Das Ulefone Armor 8 5G in voller Pracht

Ulefone Auch Details zur Kamera fehlen noch, immerhin wurde aber schon eine 64-MP-Weit­winkel-Optik bestä­tigt. Als Betriebs­system des Ulefone Armor 8 5G findet Android 10 Verwen­dung. Wie viel das Smart­phone kosten wird, ist noch nicht bekannt.

4G-Version mit mächtig abge­speckter Hard­ware

Das Ulefone Armor 8

Ulefone Man könnte vermuten, dass es sich beim Ulefone Armor 8 ohne 5G-Namens­zusatz schlicht um eine LTE-Version mit ansonsten größ­ten­teils iden­tischer Hard­ware handelt – dem ist aber nicht so. Außer den oben aufge­führten Schutz­stan­dards, einem ähnli­chen Gehäu­sede­sign, Android 10 und der Display­größe gibt es kaum Gemein­sam­keiten. Für die Alltags­leis­tung ist das betagte SoC MediaTek Helio P60 verant­wort­lich. Dieses hat zwar eben­falls einen bis zu 2 GHz taktenden Octa-Core-Prozessor, jener fußt aber auf der älteren Cortex-A73-Archi­tektur, während es beim Dimen­sity 800 die Cortex-A76-Archi­tektur ist. Zudem ist der Grafik­chip (Mali-G72 MP3) merk­lich schwä­cher.

Die Haupt­kamera stemmt 16 MP mit über­schau­barer Blende von f/2.2, ihr stehen ein 5-MP-Makro-Objektiv und ein 2-MP-Tiefen­sensor zur Seite. Der Bild­schirm löst mit HD+ auf. So ist es dann auch kein Wunder, dass Ulefone für das mit 64 GB Flash und 4 GB RAM ausge­stat­tete Armor 8 eine UVP von ledig­lich 229,99 US-Dollar ansetzt. Einziger Plus­punkt: Der Akku der 4G-Vari­ante ist mit 5580 mAh größer als beim 5G-Modell dimen­sio­niert. Derzeit gibt es das Ulefone Armor 8 im Hersteller-Shop im Rahmen einer Aktion für 199,99 US-Dollar.