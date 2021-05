Digitalradios kriegen gemeinsame Senderliste für UKW/DAB+

Wer ein Digi­tal­radio besitzt und analoge UKW-Stationen hören will, muss bisher vom vorein­gestellten DAB/DAB+-Bereich auf den UKW-Bereich wech­seln. Das hat die Auffind­bar­keit von Radio­sta­tionen erschwert, die nur über UKW, aber (noch) nicht über DAB+ zu empfangen sind.

Umge­kehrt hat so mancher Radio­hörer aus Gewohn­heit bei Erst­inbe­trieb­nahme gleich den UKW-Bereich ausge­wählt, ihm ist die neue Viel­falt an Digi­tal­radio-Programmen also bisher entgangen.

Such­lauf wird um UKW erwei­tert

Digitalradios erhalten gemeinsame Senderliste für UKW und DAB+

Foto: Sahaga Der Chip­her­steller Fron­tier Smart Tech­nology hat jetzt die welt­weit erste Imple­men­tie­rung einer kombi­nierten Programm­liste für portable und statio­näre Digi­tal­radio-Geräte auf den Weg gebracht. Die Fron­tier-Lösung zeigt die gesamte Palette der UKW- und DAB/DAB+-Stationen in einer einzigen Liste an, entfernt die doppelten Sender und ermög­licht es, alle Sender zu hören, ohne zwischen dem UKW- und dem DAB/DAB+-Modus zu wech­seln, um die Lieb­lings­sta­tion zu finden.

Tech­nisch wird der auto­mati­sche Such­lauf um den UKW-Bereich ergänzt und am Ende eine gemein­same Sender­liste ange­legt. Ist ein Programm sowohl über UKW als auch über DAB+ zu empfangen, gilt DAB+ als Stan­dard-Einstel­lung, wird der digi­tale Empfang schwä­cher, wird UKW ausge­wählt. Ob Kunden weiter noch manuell zwischen UKW und DAB/DAB+ wählen können, um das Lieb­lings­pro­gramm zu hören, bleibt abzu­warten. Nicht jeder ist mit der Klang­qua­lität von DAB+ zufrieden. Vor allem, wenn Programme mit nied­rigen Daten­raten ausge­strahlt werden, ist der Klang auf UKW sogar oft besser und ange­nehmer.

Erste Modelle ab Mitte 2021

Die BestTune genannte Technik soll laut Fron­tier-Angaben in die Chips der Serien Kino4 Pro und Siena Pro imple­men­tiert werden. Ebenso hat das Tech­nolo­gie­unter­nehmen Verbes­serungen der Benutzer-Ober­fläche ange­kün­digt. Erste Radio­modelle mit gemein­samer Sender­liste sollen ab Mitte 2021 in den Handel kommen.

In Auto­radios (Werks­modelle und bei einigen Nach­rüst­lösungen) gibt es solche gemein­samen Programm­listen und eine auto­mati­sche Umschal­tung zwischen UKW- und DAB/DAB+ schon seit einigen Jahren. Im vergan­genen Jahr haben wir DAB+-Adapter zum Aufrüsten älterer Auto­radios vorge­stellt.