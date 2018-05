Drohende UKW-Abschaltung: Das ist der aktuelle Stand

Podcast zur drohenden UKW-Abschaltung Da ist er nach einigen Wochen Pause wieder: Der Podcast von teltarif.de. Heute haben wir Michael Fuhr, unseren Broadcast-Spezialisten, wieder einmal ins Podcast-Studio eingeladen, um über ein ganz aktuelles Thema zu sprechen, nämlich die drohende Abschaltung von Radioprogrammen auf UKW. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Auch wenn DAB+ und Internetradio immer beliebter werden, ist der klassische Hörfunk auf UKW-Frequenzen auch im Jahr 2018 noch der wichtigste Verbreitungsweg für das Radio. Wohl in jedem Haushalt stehen gleich mehrere UKW-Radios und einige Programmveranstalter scheuen sich nach wie vor davor, ihre Programme künftig digital-terrestrisch auszustrahlen.

Für einige Rundfunkanbieter ist die Zukunft der UKW-Abstrahlung allerdings unsicher. Media Broadcast hat Sender und Antennen verkauft und der Übergang zum Betrieb durch die neuen Eigner der Anlagen verläuft alles andere als reibungslos. Es geht - wie so oft im Leben - ums liebe Geld. Aktuell betreibt Media Broadcast für viele Veranstalter die Sender im Rahmen einer Übergangsregelung weiter.

Wie lange ist der UKW-Betrieb für alle Anbieter noch gesichert? Wie könnte es danach weitergehen? Für welche Programme könnte es überhaupt zu Änderungen kommen? Welche Alternativen bieten sich für den Empfang im Zweifelsfall an? Das sind einige der Themen, die wir in der heutigen Podcast-Ausgabe beleuchten.

