Schweiz: Radiopionier will gegen UKW-Abschaltung klagen

Der frühere Sat.1-Chef, Radio­pio­nier und Besitzer des Zürcher Senders Radio 1, Roger Scha­winski, will gegen die UKW-Abschal­tung in der Schweiz vor Gericht ziehen. Er steht bei den Eidge­nossen aber weit­gehend alleine da.

Der Radio­pio­nier und Besitzer des Zürcher Senders Radio 1, Roger Scha­winski, will beim Bundes­ver­wal­tungs­gericht in Sankt Gallen Beschwerde gegen die geplante UKW-Abschal­tung in der Schweiz einlegen, wie er dem "Tages­anzeiger" mitteilt. Der frühere Chef des deut­schen privaten Fern­seh­sen­ders Sat.1 will damit errei­chen, dass sein Privat­radio auch weiter über analoge Frequenzen mit älteren Radio­emp­fän­gern zu hören ist. DAB+ als Nach­folger sei eine "gigan­tische Fehl­inves­tition", die sich inter­national nicht durch­gesetzt habe.

"Dass nun in der Schweiz als einzigem Land in Mittel­europa nicht mehr über UKW gesendet werden soll, ist nichts anderes als der Versuch, den viele Millionen teuren und unsin­nigen Entscheid zugunsten von DAB nach­träg­lich zu recht­fer­tigen", sagt Scha­winski. Er verweist auch darauf, dass Irland das digital-terres­tri­sche Radio Ende März abge­schaltet habe und nun wieder vorrangig auf UKW setzt.

DAB+: "unnö­tige Über­gangs­tech­nologie"

Roger Schawinski will mit Radio 1 weiter über UKW senden

Für ihn sei DAB+ eine "unnö­tige Über­gangs­tech­nologie". Viel intel­ligenter wäre es in seinen Augen gewesen, so lange auf UKW zu setzen, bis die Verbrei­tung über Internet und 5G alle anderen Tech­nolo­gien verdränge. Die Inves­titionen für UKW seien größ­ten­teils amor­tisiert, der Unter­halt falle deshalb nicht mehr stark ins Gewicht.

Scha­winski steht mit seiner Meinung bei den Eidge­nossen aller­dings weit­gehend alleine. 2015 haben fast alle privaten Stationen eine Bran­chen­ver­ein­barung zum UKW-Ausstieg unter­schrieben. Aufgrund dieser Verein­barung werden sie im Januar 2023 die Über­tra­gungen via UKW einstellen. Bei der öffent­lich-recht­lichen SRG soll dies schon im August 2022 geschehen.

In Deutsch­land soll der Feri­enort Mitten­wald in Ober­bayern der erste sein, an dem alle UKW-Frequenzen abge­schaltet werden sollen. Über den Sinn und Unsinn von DAB+ als Nach­folger gibt es aber immer wieder Diskus­sionen, zuletzt ange­sta­chelt durch rbb-Inten­dantin Patricia Schle­singer, die ähnlich wie Scha­winski in DAB+ nur eine Über­gangs­tech­nologie auf dem Weg zu 5G und dem Internet sieht.