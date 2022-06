Telekom: Kein harter Schnitt bei SIM-Karten für Ukrainer

Ukrainer, die eine kosten­lose SIM-Karte der Telekom erhalten haben, können in einen spezi­ellen Ukraine-Tarif wech­seln, der deut­lich güns­tiger ist. Kunden in deut­schen Verträgen müssen ab Juli aufpassen.

Bei den Ukraine-SIM-Tarifen der Telekom gibt es offenbar keinen harten Schnitt, wie die Telekom auf Nach­frage gegen­über teltarif.de erläu­terte.

In diesen Tagen können Ukrainer, die eine kosten­lose SIM-Karte der Telekom bekommen haben, eine SMS (in deut­scher Sprache) erhalten:

„Wir werden auch nach dem 30. Juni weiterhin kosten­lose SMS-SIM-Karten­dienste anbieten. Die Nutzung der SIM-Karte bleibt kostenlos und wird am 30.06.2022 nicht abge­schaltet. Bis Ende August erhalten Sie ein Angebot zum Tarif­wechsel per SMS. Der kosten­lose Tarif verlän­gert sich auto­matisch, es ist keine zusätz­liche Bera­tung in den Filialen erfor­der­lich.“

Neues Mobil­funk-Tarif­angebot für Ukrainer

Die Deutsche Telekom berechnet ihren regulären Festnetz und Mobilfunkkunden für Anrufe oder SMS nach Ukraine wieder den Regeltarif. Für Ukrainer gibt es ein Spezialangebot.

Foto: Image(s) licensed by Ingram Image, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Diese SMS hat die Telekom-Pres­sestelle auf unsere Nach­frage bestä­tigt: "Wir hatten ja ange­kün­digt, dass wir den knapp 400.000 Nutzern der kosten­losen SIM-Karten ab Mitte Juni eine SMS zum Wech­sel­angebot in den spezi­ellen Ukraine-Tarif schi­cken. Diese SMS werden in mehreren Tran­chen verschickt, der Prozess wird bis August dauern. Bislang hat ca. 1/3 der Nutzer die SMS bekommen, die übrigen 2/3 werden in den kommenden Wochen verschickt. Diese Kunden haben jetzt die u.a. SMS bekommen, damit sie wissen, dass ihre kosten­losen Karten, solange weiter ohne Kosten funk­tions­fähig sind."

Die Telekom weist ferner darauf hin, dass "Neukunden mit Wohn­sitz in der Ukraine 'MagentaMobil Prepaid Ukraine' seit dem 10. Juni für 9,95 Euro pro 4 Wochen in 560 Telekom-Shops und Telekom-Partner-Agen­turen abschließen können. Mit dem inklu­dierten Start­gut­haben von 10 Euro können die Neukunden die ersten 4 Wochen bestreiten, die zweiten 4 Wochen sind kostenlos. Das Paket beinhaltet eine Flat­rate in alle deut­schen Netze und 10 GB Daten­volumen, das in Deutsch­land und Europa genutzt werden kann.

Zum Start bietet MagentaMobil Prepaid Ukraine einmalig 100 GB kosten­freies Daten­volumen. Das Paket enthält außerdem je 4 Wochen 300 Frei­minuten in die Ukraine. Sind diese verbraucht, werden abge­hende Anrufe in die Ukraine zum Sonder­preis nach EU-Tarif abge­rechnet. Pro Minute fallen 22 Cent an, eine SMS dorthin kostet 7 Cent. Bereits regis­trierte Kunden aus der Ukraine wech­seln einfach online in den neuen Prepaid-Tarif."

Damit sei die Forde­rung nach Eingrup­pie­rung in die EU-Tarif­zone mit diesem spezi­ellen Angebot schon erfüllt.

Tarif­infos beachten

Was andere, hier bisher nicht erwähnte Anbieter, ab dem 1. Juli machen werden, ist derzeit noch unklar. Betrof­fene sollten davon ausgehen, dass ab dem 1. Juli wieder die vor dem Kriegs­aus­bruch gültigen Tarife gelten, sofern der genutzte Anbieter nichts gegen­tei­liges mitteilt.

Regu­läre deut­sche Tarife kosten wieder alten Preis

Kunden in deut­schen Regel-Tarifen müssen beachten, dass ab morgen (Freitag, 1. Juli) die Preise für Anrufe zur Vorwahl +380 wieder nach dem Ziel­netz unter­schieden werden. So kostet von einem Telekom-Mobil­funk-Vertrag der Anruf zu +380-Fest­netz der Ukraine ("Länder­gruppe 2") wieder 99 Cent pro Minute (Taktung oft 60/60) und zu "Mobil­funk und beson­deren Rufnum­mern" sogar 1,28 Euro pro Minute. Ein SMS kostet 29 Cent. Nach­zulesen im Telekom-PDF-Doku­ment 48521.

Verbin­dungen zu ukrai­nischen Rufnum­mern kosten auch in Deutsch­land mehr

Die regu­lären Preise sind inso­fern von Bedeu­tung, da manche Ukrainer, die aktuell hier zu Gast sind, bewusst ihre ukrai­nische SIM-Karte weiter verwenden möchten und somit von deut­schen Handys oder aus dem deut­schen Fest­netz nur zu Auslands-Tarifen erreichbar sind. Eine Lösung wäre hier, wenn Ukrainer in einem Dual-SIM-Handy sowohl die ukrai­nische als auch eine deut­sche Karte (im jewei­ligen Ukrainer-Sonder-Tarif) verwenden, um kosten­günstig Kontakte halten zu können.

Preise im deut­schen Telekom-Fest­netz

Anrufer die ihren Fest­netz-Anschluss direkt bei der Deut­schen Telekom haben (Ausnahme: Magenta-Regio-Tarife) können mit Call-by-Call für unter 10 Cent in die Ukraine (Fest­netz) tele­fonieren, etwa über die Spar­vor­wahlen 01057 oder 01079. Hier berechnet die Telekom mit 9,9 Cent/Minute fast den glei­chen Preis und ohne extra Spar­vor­wahl. Aber Vorsicht: Ist das Ziel "Mobil­funk" oder eine "beson­dere Rufnum­mern", kosten die Anrufe schon 38,9 Cent pro Minute, Call-by-Call Anbieter wie 01078 berechnen hier nur etwa 14 Cent pro Minute.

Was ist Fest­netz, was ist Mobil­funk?

Fast niemand weiß heute noch genau, welche Rufnum­mern zu Fest­netz oder Mobil­funk führen. Im Doku­ment 49406 gibt die Telekom bekannt, welche Rufnum­mern als Mobil­funk oder als beson­dere Rufnum­mern ange­sehen werden. In der Ukraine sind das die Rufnum­mern +380 oder 00380, gefolgt von den Vorwahlen 50, 63, 66, 67, 68, 73 und 9x. Diese Info finden Sie auch in unserem Call-by-Call-Tarif­ver­gleich unter­halb der Tabelle.

