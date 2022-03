Telekom sperrte Accounts von russischen Mitarbeitern

Wie das Handels­blatt erfahren haben will, soll die Deut­sche Telekom Accounts und Zugänge ihrer Mitar­beiter in St. Peters­burg gesperrt haben, um unbe­fugte Zugriffe auf wich­tige Systeme zu verhin­dern.

Der Krieg in der Ukraine hat viel­fäl­tige Auswir­kungen. So soll die Deut­sche Telekom nach Infor­mationen der Wirt­schafts­zei­tung Handels­blatt Zugänge ihrer russi­schen Mitar­beiter zu internen IT-Systemen der Telekom gesperrt haben.

Sicher­heits­maß­nahme

Ziel der Maßnahme, die bereits Anfang März umge­setzt wurde, soll unter anderem die Präven­tion von Miss­brauch gewesen sein. Russi­sche Mitar­beiter sollten demnach gar nicht erst in die Lage geraten können, dem Konzern oder seinen Kunden auf externen Druck (etwa durch russi­sche Behörden) hin schaden zu können, hieß es dazu aus infor­mierten Kreisen.

Auf Anfrage äußerte sich ein Telekom-Spre­cher nicht konkret dazu. In seiner Antwort verweist die Telekom ledig­lich darauf, Maßnahmen ergriffen zu haben, „um unsere Systeme zu sichern“. Wer könnte es ihnen verdenken?

2000 Arbeits­kräfte in St. Peters­burg

Die Telekom hat in St. Petersburg (Russland) 2000 Mitarbeiter. (Das Bild zeigt den Winterpalast, nicht den Telekom Standort.)

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Der Telekom-Konzern beschäf­tigt in Sankt Peters­burg und anderen Stand­orten in Russ­land rund 2000 Mitar­beiter. Derzeit sind dort nach wie vor mehr als ein dutzend Stellen ausge­schrieben. Nach Handels­blatt-Infor­mationen sind die russi­schen IT-Spezia­listen für die Telekom nur schwer zu ersetzen. Sie sind unter anderem in "stra­tegisch wich­tige" IT-Entwick­lungs­vor­haben im Rahmen des Glas­faser­aus­baus in Deutsch­land und Projekte für das Bundes­ver­kehrs­minis­terium oder den Auto­her­steller Mercedes-Benz einge­bunden.

Der Telekom-Spre­cher wollte nicht beant­worten, ob der Konzern ange­sichts des Kriegs in der Ukraine weiter an seinen IT-Stand­orten in Russ­land fest­hält. Man arbeite „derzeit an einer Lösung für den von Ihnen beschrie­benen Themen­kom­plex“, hieß es ledig­lich dazu.

Viele Russen reisen aus

Aktuell sind die Fern­züge zwischen Moskau und Helsinki perma­nent ausge­bucht. Viele Russen haben die aktu­elle Lage mehr als satt und reisen lieber in ihr "Feri­enhaus" in Finn­land oder "besu­chen" Freunde im Ausland.

Eine persön­liche Anmer­kung (von Henning Gajek)

Der Krieg in der und gegen die Ukraine war falsch, ist falsch und bleibt falsch. Die wohl so nicht erwar­teten wirt­schaft­lichen Reak­tionen des Westens haben die wirt­schaft­liche Lage der russi­schen Föde­ration radikal verschlech­tert und werden sie weiter verschlech­tern. Je schneller der einsame Staats­prä­sident das begreift und diesen Krieg sofort ohne weitere Diskus­sionen oder Bedin­gungen beendet oder eine neue Person die Führung über­nimmt, die das bereits verstanden hat, desto besser wäre es für alle Betei­ligten.