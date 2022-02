Kostenlose Telefonate & SMS in die Ukraine

Wer mit seiner Telekom oder Voda­fone SIM-Karte in der Ukraine unter­wegs ist, muss ab sofort keine Roaming-Gebühren bezahlen, weder für Sprache, noch SMS. Auch Anrufe /SMS von Deutsch­land in die Ukraine sind im Telekom- und Voda­fone-Netz frei.

Die Vorgänge in und um die Ukraine bewegen die Welt. Auf Twitter schrieb der Account @deut­sche­telekom:

Für das, was aktuell in der Ukraine passiert, fehlen uns die Worte. Bis auf Weiteres werden wir Anrufe und SMS von Fest­netz & Mobil­funk in die Ukraine kosten­frei stellen. Dies gilt für Privat- und Geschäfts­kunden und für cong­star. Auch Roaming in der Ukraine wird kosten­frei.

Die Deutsche Telekom berechnet ihren Festnetz und Mobilfunkkunden (einschließlich Congstar) für Anrufe oder SMS nach Ukraine derzeit nichts.

Foto: Image(s) licensed by Ingram Image, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de

Update: Voda­fone zieht nach

Ein Telekom-Spre­cher betonte: "Wir haben eine große Anzahl von Menschen mit ukrai­nischen Wurzeln in Deutsch­land. Sie stehen in Kontakt mit ihren Verwandten und Bekannten und machen sich Sorgen. Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit sie den Kontakt aufrecht­erhalten können". Die Telekom wolle soli­darisch an der Seite der Menschen stehen, die in dieser schwie­rigen Situa­tion Unter­stüt­zung benö­tigten.

Voda­fone Chef Hannes Amets­reiter reagierte um 14.33 Uhr. Auf Twitter teilte er mit, dass sich Voda­fone der Aktion anschließt. Er schrieb: Die Lage in der #Ukraine macht uns tief betroffen. Wir wollen helfen: Anrufe & SMS aus dem deut­schen @voda­fone_de Netz in die Ukraine sind ab sofort kostenlos. Ebenso kosten­frei wird Roaming. Zudem spendet die @VodafoneFdn (Voda­fone-Stif­tung) bis zu 500.000Euro für Flücht­linge aus der Ukraine. Bitte bei beiden Mobil­funk-Anbie­tern beachten: Für Kunden von Dritt­marken oder von Service-Provi­dern im Telekom- oder Voda­fone-Netz gilt dieses Angebot mögli­cher­weise nicht.

Update2: Pyur bietet eben­falls kosten­freie Tele­fonate

Der Kabel-TV und Internet-Anbieter TeleColumbus (Marken­name Pyur) reagiert auf die aktu­elle Situa­tion in der Ukraine. Alle Privat- und Geschäfts­kunden können bis auf weiteres kosten­frei von ihren PŸUR Anschlüssen und PŸUR Busi­ness Anschlüssen aus in die Ukraine tele­fonieren, teilte das Unter­nehmen am Nach­mittag mit. Mobil­ver­träge bietet das Unter­nehmen seit 2020 nicht mehr an.

Die Leitungen in die Ukraine dürften ziem­lich stark ausge­lastet sein. Von privaten Versu­chen, ohne echtes Ziel ("einfach mal sehen, ob man durch­kommt") sollte daher Abstand genommen werden, um Betrof­fenen eine Chance zu geben.