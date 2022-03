Swisscom fördert Volkssport Handysammeln für Ukraine

Nicht nur in Deutsch­land setzen sich Tele­fon­gesell­schaften für die Menschen aus und in der Ukraine ein. Auch in der Schweiz hat der dortige Markt­führer Swisscom eine Aktion gestartet.

Alle Kunden werden einge­laden, ihre alten nicht mehr benö­tigten Handys in den Shops vorbei zu bringen und damit der Ukraine zu helfen: Die Swisscom verdop­pelt den Erlös aus den ange­lie­ferten Geräten.

Handys für 60 Millionen Franken

Alte Handys können in einem Swisscom-Shop in eine Box geworfen werden.

Foto: Swisscom Handys für etwa 60 Millionen Schweizer Franken oder Euro liegen in Schweizer Schub­laden oder auf Spei­chern und in Kellern, rechnet man bei der Swisscom vor. In allen Shops sammelt die Swisscom alte Smart­phones und Handys zu Gunsten der Nothilfe von SOS Kinder­dorf in der Ukraine. Der erzielte Ertrag wird von Swisscom verdop­pelt und dann komplett gespendet.

Alte Handys und Smart­phones

Gerade alte Geräte seien deut­lich wert­voller als gemeinhin ange­nommen – sie enthalten mitunter große Mengen an gefragten Mate­ria­lien wie etwa "seltene Erden". Gebrauchte Geräte zurück­zunehmen, fach­gerecht zu löschen, weiter zu nutzen oder zu zerlegen und dann einem neuen Zweck zuzu­führen ist für die Branche schon lange Stan­dard.

Swisscom spendet den Erlös aus dem Weiter­ver­kauf noch nutz­barer Handys und dem Recy­cling nicht mehr nutz­barer Geräte seit 2012 an die SOS Kinder­dorf-Orga­nisa­tion.

Hilfe für SOS-Kinder­dörfer

Im März 2022 geschehe dies nun explizit für die SOS Kinder­dörfer in der Ukraine. Aktuell bereiten die SOS Kinder­dörfer Nothilfe für mindes­tens 15.000 Menschen in der Ukraine vor. "Sie brau­chen darum umge­hend finan­zielle Unter­stüt­zung, um so schnell wie möglich den Kindern vor Ort helfen zu können", erklärt Saskia Günther, zuständig für Corpo­rate Respon­sibi­lity. "Wir rufen darum die Schweiz auf, so schnell wie möglich, so viele Geräte wie möglich in unsere Shops zu bringen. Swisscom wird dann nicht nur die erzielten Erträge voll­umfäng­lich spenden, sondern auch noch den Gesamt­betrag verdop­peln."

Neuer Volks­sport Handys sammeln

In dem Zusam­men­hang fordert Claudia Lässer, Mode­ratorin beim Swisscom-TV-Angebot Blue-Sport, das Leid in der Ukraine und die Hilf­losig­keit der Kinder solle "Handys spenden in den nächsten Wochen zum Volks­sport" werden lassen. Für ihren Kollegen Roman Kilch­sperger ist klar: "Wir fühlen uns hilflos und können dennoch helfen. Bei dieser Aktion sollten wir alle mitma­chen."

Geräte jeden Alters

Gespendet werden können Geräte jeden Alters. Die Geräte werden beim Schweizer Spezi­alun­ter­nehmen Réalise sortiert und – falls möglich – für den Wieder­ver­kauf aufbe­reitet. Vorher werden alle persön­lichen Daten gelöscht. Die noch funk­tio­nie­renden Mobil­tele­fone werden auf dem Gebraucht­han­dymarkt weiter­ver­kauft. Defekte Handys werden umwelt­gerecht entsorgt und damit wieder­ver­wertet.