Ukrainer: Aus EU weiterhin günstig in die Heimat telefonieren

Kurz nach Beginn des Angriffs­krieges durch Russ­land auf den selb­stän­digen Staat Ukraine reagierten euro­päi­sche Tele­fon­gesell­schaften prompt und boten kosten­lose Anrufe nach Ukraine (Vorwahl +380) und kosten­loses Roaming in ukrai­nischen Netzen an. In Deutsch­land hatte zuerst die Deut­sche Telekom reagiert, kurz darauf meldeten sich Voda­fone, Telefónica (o2) und weitere Anbieter mit ähnli­chen Ange­boten zu Wort.

Euro­päi­sche Initia­tive

Europäische und ukrainische Netzbetreiber arbeiten mit Unterstützung der EU zusammen, um günstige Tarife und Bedingungen zu ermöglichen.

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter/EU-Kommission, Montage: teltarif.de Nun haben die TK-Unter­nehmen aus Europa und der Ukraine auf einer Online-Veran­stal­tung eine gemein­same Erklä­rung unter­zeichnet, kosten­güns­tige oder kosten­lose Roaming- und Auslands­gespräche zwischen der EU und der Ukraine auf einer stabilen Basis zu ermög­lichen.

Die wird von 27 Betrei­bern (weitere sollen dazu kommen) in der EU und in der Ukraine getragen, darunter mehreren EU-weit tätigen Anbieter-Gruppen, sowie der "MVNO Europe", dem Dach­ver­band virtu­eller Mobil­funk­netze (Service-Provider und Mobil­funk-Discounter). Nach spon­tanen frei­wil­ligen Initia­tiven soll die Erklä­rung einen stabi­leren Rahmen dafür schaffen, damit aus der Ukraine geflo­hene Menschen in ganz Europa mit Familie und Freunden in der Heimat in Kontakt bleiben können.

4,2 Millionen auf der Flucht

Der russi­sche Angriffs­krieg gegen die Ukraine habe das Leben von Millionen Ukrai­nern drama­tisch verän­dert, stellt die EU fest: Etwa 4,2 Millionen Menschen sind in Nach­bar­länder geflohen, insbe­son­dere nach Polen, Ungarn und Rumä­nien und in die Slowakei, von wo sie nach und nach in andere Mitglied­staaten weiter­reisen.

Ukrai­nische Flücht­linge sollen Zugang zu erschwing­lichen Verbin­dungen haben, um mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben zu können, das Internet nutzen und auf verläss­liche Infor­mationen zugreifen können.

Breite Zustim­mung in der EU-Kommis­sion und im Parla­ment

Margrethe Vestager, in der EU-Kommis­sion für das "digi­tale Zeit­alter“ zuständig, unter­stützt "gemeinsam mit dem Euro­päi­schen Parla­ment die Initia­tiven der Tele­kom­muni­kati­ons­betreiber, Kriegs­flücht­lingen eine erschwing­liche Mobil­funk­anbin­dung anzu­bieten."

Der für den Binnen­markt zustän­dige EU-Kommissar Thierry Breton (früher Chef von France Telécom/Orange) findet, dass "viele Tele­kom­muni­kati­ons­betreiber eine außer­gewöhn­liche Soli­darität mit den Menschen aus der Ukraine bewiesen (haben). Flücht­linge können überall in Europa zu Hause anrufen, und die Menschen in der Ukraine werden ihre Ange­hörigen im Ausland zu erschwing­lichen Preisen errei­chen können.“

Auch die Bericht­erstat­terin für Roaming im EU-Parla­ment, Ange­lika Winzig (Öster­reich), begrüßt den Schritt für kosten­loses Roaming für ukrai­nische Flücht­linge.

Gemein­sames Vorgehen der Betreiber aus der EU und der Ukraine

Die TK-Netz-Betreiber verpflichten sich, frei­willig die Groß­kun­den­ent­gelte für Roaming und andere Entgelte, die sie sich einander in Rech­nung stellen, so zu senken, damit Auslands­gespräche mit der Ukraine erleich­tert werden. Dadurch werden die Kosten für die Betreiber auf beiden Seiten redu­ziert, damit jeder betei­ligte Anbieter seine echten Kosten decken kann. Gleich­zeitig haben sich die ukrai­nischen Unter­zeichner verpflichtet, die Vorteile der frei­wil­ligen Maßnahmen ihrer EU-Partner an die Endnutzer weiter­zugeben.

Vorerst für drei Monate, Anpas­sung möglich

Das Abkommen soll zunächst drei Monate gelten und dann der sich rasch verän­dernden Situa­tion ange­passt werden, falls länger­fris­tige Maßnahmen von Behörden oder der Indus­trie wirk­samer sein sollten.

Was bisher geleistet wurde

EU-TK-Anbieter haben bereits Millionen von SIM-Karten kostenlos an Flücht­linge aus der Ukraine verteilt, die Zahl der Anrufe in die Ukraine nehme zu. Einige Betreiber haben kosten­loses Roaming ermög­licht oder kosten­lose WLAN und Lade­mög­lich­keiten in Grenz­gebieten oder Notun­ter­künften bereit­gestellt. Parallel dazu haben ukrai­nische Betreiber, die trotz der mili­täri­schen Aggres­sion die Konnek­tivität inner­halb der Ukraine und mit der Ukraine aufrecht­erhalten, bereits zu Beginn dieser Krise unter­ein­ander Inlands­roa­ming sicher­gestellt und kosten­loses inter­natio­nales Roaming für Kriegs­flücht­linge ange­boten.

Weitere EU-Mittel sollen zur Verbes­serung der Kommu­nika­tion beitragen.

Für Anrufe in die russi­sche Föde­ration oder benach­barte Staaten der ehema­ligen Sowjet­union, die nicht in der Ukraine-Sonder­rege­lung enthalten sind, empfiehlt sich Call-by-Call.