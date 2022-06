UHF-Frequenzen: Zeichen stehen auf „no change“

Frequenzen im UHF-Band (470 bis 694 MHz) sind wegen ihrer Verbrei­tungs­eigen­schaften begehrt, sodass neben dem Rund­funk, der im UHF-Band via DVB-T2 verbreitet wird, auch Behörden wie Polizei oder Feuer­wehr und vor allem der Mobil­funk großes Inter­esse an einer Nutzung haben. Die Weichen für die Verwen­dung dieser Frequenzen nach 2030 werden Ende 2023 auf der Welt­funk­kon­ferenz (WRC-23) in Dubai gestellt. Zu alt und zu klein: Die ITU baut in Genf ein neues Hauptquartier - mit üppiger finanzieller Unterstützung einiger arabischer Länder.

Foto: ITU/I. Wood Länder wie Ägypten, Saudi-Arabien und die Verei­nigten Arabi­schen Emirate (VAE) wollen das UHF-Band für den Mobil­funk nutzen und lobby­ieren hierfür bereits massiv auf inter­natio­naler Ebene. Die Inter­national Telecom­muni­cation Union (ITU), Veran­stal­terin der WRC-23, will in Genf ein neues Gebäude bauen, für das vor allem Saudi-Arabien und die VAE groß­zügige finan­zielle Spenden zuge­sagt haben.

CEPT bündelt euro­päi­sche Posi­tion

Soll jedoch der Rund­funk weiterhin über UHF-Frequenzen verbreitet werden, bedarf es einer gemein­samen Posi­tion der euro­päi­schen Länder auf der WRC-23. Gemeinsam mit Herstel­lern und Nutzern draht­loser Produk­tions­mittel (Program Making and Special Events, PMSE) plädieren die Rund­funk­ver­treter für ein „no change“, also die unver­änderte Nutzung des UHF-Bands nach 2030. Sie befürchten, dass weder Rund­funk­dienste noch draht­lose Veran­stal­tungs­technik einwand­frei funk­tio­nieren wird, wenn der Behörden- oder Mobil­funk Frequenz­bereiche im UHF-Band zuge­spro­chen bekäme. Auf der WRC, wie hier 2019 in Sharm el-Sheikh, entscheiden die ITU-Mitgliedsländer über die zukünftige Frequenznutzung

Foto: ITU/M. Mousa Die euro­päi­sche Posi­tion wird auf der WRC-23 durch die CEPT (Conférence Européenne des Admi­nis­tra­tions des Postes et des Télécommunications) vertreten, in der die euro­päi­schen Regu­lie­rungs­behörden wie etwa die Bundes­netz­agentur zusam­men­geschlossen sind. Während in Deutsch­land aber immer noch disku­tiert wird, posi­tio­nieren sich die ersten Länder in Europa.

Groß­bri­tan­nien will keine Ände­rungen im UHF-Band

So hat sich die briti­sche Ofcom für „no change“ ausge­spro­chen. „Unsere Prio­rität wird darin liegen sicher­zustellen, dass nach dem Ergebnis der WRC-23 digital-terres­tri­sche TV-Dienste weiterhin im Frequenz­bereich 470-694 MHz betrieben werden können“, heißt es in einem Papier der Behörde. Zwar ist dies nur eine vorläu­fige Posi­tio­nie­rung und die Ofcom räumt auch ein, dass die Beibe­hal­tung der jetzigen Nutzungs­situa­tion die Möglich­keiten der Nach­bar­länder für die Einfüh­rung von Mobil­funk im UHF-Band einschränkt, aber gleich­zeitig betont die briti­sche Regu­lie­rungs­behörde, dass eine gemein­same Nutzung von Rund­funk- und Mobil­funk­diensten im UHF-Band mit der derzei­tigen Tech­nologie nicht machbar sei. Für den Rundfunk geht es auf der WRC-23 um nichts weniger als die Zukunft des digitalen Antennenfernsehens, denn auch der Mobil- und Behördenfunk möchte UHF-Frequenzen nutzen

Foto: WDR/Dirk Borm Neben Groß­bri­tan­nien habe sich auch Spanien aktiv für ein „no change“ ausge­spro­chen, schreibt die Initia­tive „Save our Spec­trum“ aus der PMSE-Branche auf Twitter. „Auch Italien und Osteu­ropa geht in diese Rich­tung“, heißt es weiter in dem Tweet. Ebenso spricht die Ofcom in ihrem Papier von „einigen euro­päi­schen Ländern“, die „no change“ befür­worten. In Deutsch­land hat sich die Regie­rung zwar im Koali­tions­ver­trag für die Beibe­hal­tung der soge­nannten Kultur­fre­quenzen ausge­spro­chen, aber wie auf der Fach­messe ANGA COM deut­lich wurde, liegen die Posi­tionen zwischen Rund-, Mobil- und Behör­den­funk noch weit ausein­ander.

